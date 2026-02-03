行願60醫者仁心 2026台北國際書展院長醫療系列講座

2026年台北國際書展將於2月3日至8日在台北世界貿易中心一館熱烈展開。適逢慈濟基金會成立60週年，慈濟傳播人文志業基金會以「行願60・溫古知新妙顯法華」為題，特別規劃一系列由重量級醫師主講的醫療人文講座。從中醫養生、急難救助到醫學中心的愛心長跑，六場講座將帶領讀者深入醫療現場，見證文字與專業如何交織成撫慰心靈的力量。

第一場：【2/6 (五) 14:00】通氣血，排文明毒 —— 莊佳穎醫師「為什麼現代人一直累，卻檢查不出病？」 台中慈濟醫院中醫腫瘤科主任莊佳穎，結合中西醫背景推出新書《通氣血，排文明毒》。針對現代人常見的疲累、失眠、焦慮等「未病」狀態，莊醫師指出關鍵在於「氣血不通」。講座中將教導大眾聽懂身體語言，以「順應」取代「控制」，在病變形成前啟動身體的自癒力，從根本解決代謝不良與免疫失衡問題。

廣告 廣告

台中慈濟醫院中醫腫瘤科主任莊佳穎，結合中西醫背景推出新書《通氣血，排文明毒》

第二場：【2/7 (六) 11:00】用愛跑出第一棒 —— 趙有誠院長台北慈濟醫院趙有誠院長將分享台北慈院啟業20週年的感人歷程。被病患暱稱為「院長爸爸」的他，記錄了醫護團隊如何從零開始，在都會區打造一座「有溫度的醫學中心」。從搶救八仙塵爆傷患到抗擊新冠疫情，趙院長將分享如何秉持「以人為本」的初衷，用生命走入生命，守護北台灣民眾的健康與希望。

台北慈濟醫院趙有誠院長將分享台北慈院啟業20週年的感人歷程。

第三場：【2/7 (六) 14:00】從畫作看醫療的前世今生 —— 簡守信院長擁有「金鐘主持人」與「整形外科名醫」雙重身分的台中慈濟醫院簡守信院長，將帶領讀者進行一場跨越時空的藝術與醫學對話。簡院長善於將生冷的醫學知識化為趣味故事，講座中將透過名畫中的醫學奧祕，探討醫療如何在時代、文化與人心之間流轉，展現他耕耘臨床醫療四十餘年、深厚的人文底蘊。

台中慈濟醫院簡守信院長，將帶領讀者進行一場跨越時空的藝術與醫學對話。

第四場：【2/7 (六) 15:00】刎頸之交 示現菩薩 —— 簡瑞騰院長斗六慈濟醫院簡瑞騰院長將針對長期被誤診、忽視的「交感型頸椎病」進行深度解析。許多患者深受頭痛、眩暈、胸悶之苦，卻找不出原因，簡院長秉持「醫病醫人更醫心」的精神，將分享他如何抽絲剝繭找回病因，幫助患者脫離苦海。透過講座，讀者將學習如何做自己脊椎的守護者，分辨身體發出的求救訊號。

斗六慈濟醫院簡瑞騰院長將針對長期被誤診、忽視的「交感型頸椎病」進行深度解析。

第五場：【2/7 (六) 16:00】在傷痛深處，仍願相信 —— 李毅法制長花蓮慈濟醫院李毅法制長身兼麻醉科醫師與法律專家，更曾是醫療疏失的家屬。這場講座是他為無法發聲的病人與醫者所寫的溫柔提醒。李毅醫師強調，在醫療極限面前，比起對錯，更需要的是理解與溝通。他將分享如何穿越醫療現場的傷痛，用愛與關懷修補裂痕，重建醫病之間最寶貴的信任。

花蓮慈濟醫院李毅法制長身兼麻醉科醫師與法律專家，

第六場：【2/8 (日) 11:00】人本醫療 大愛成林 —— 李宜恭主任大林慈濟醫院急診部李宜恭主任將導讀新書《人本醫療 大愛成林》，回顧大林慈院守護生命的25年。李主任將帶領觀眾看見醫護團隊如何將昔日的甘蔗園，開墾成守護雲嘉南鄉親健康的「菩提林」。講座中也將展望智慧醫療的未來，分享慈濟醫療如何持續精進，朝向準醫學中心的新里程碑邁進。

大林慈濟醫院急診部李宜恭主任將導讀新書《人本醫療 大愛成林》。

為鼓勵大眾深入閱讀，本次展區內包含智慧成長、醫療保健、精選童書及心靈療癒等各類書籍，現場購買均享有 75 折 超值優惠。除了購書折扣，讀者只要前往現場參與互動或講座，並透過「大愛之友 LINE 官方帳號」完成登記報名，就有機會獲得金額不等的購書抵用卷。凡參加「法華心籤」互動遊戲可獲得 50 元抵用卷；報名參加繪本講座可獲得 100 元抵用卷；若報名主題廣場或沙龍講座，則可獲得最高 150 元的抵用回饋。詳細活動資訊請至書展官方網站查詢，或直接加入大愛之友 LINE 官方帳號獲取第一手消息。

撰文、攝影／大愛電視