行駛國道遇濃霧不能開遠光燈？高公局給答案

▲高公局提醒，霧中行車時，請記得「開啟車頭大燈及前後霧燈」。圖為霧區閃光黃燈。（圖／高公局）

[NOWnews今日新聞] 每年冬、春兩季容易起霧，也增加行車風險，交通部高速公路局提醒用路人，行駛國道如遇濃霧，請特別小心，切勿使用遠光燈，因遠光燈的光線會被霧氣散射，造成前方一片亮白，反而無法看清路況。

高公局整理4項濃霧行車避險招術，請用路人牢記遵守：



一、適當減速，拉大車距：

當行車進入霧區、能見度降低時，應逐漸、適度放慢車速，拉長與前車的距離，並隨時注意周邊車輛動態。若能見度嚴重不足，建議駛往鄰近服務區暫停等待霧散，或從最近之交流道駛離高速公路。

二、正確使用燈光：開啟車頭大燈、前後霧燈，讓其他車輛明確辨識自身位置；但切勿使用遠光燈，因遠光燈的光線會被霧氣散射，造成前方一片亮白，反而無法看清路況。

三、切勿頻繁變換車道、貿然停車：若非突發狀況，儘量避免變換車道、緊急煞車或將車輛停於車道上，以免周邊車輛反應不及而發生碰撞。

四、如遇緊急狀況必須停車，請儘可能將車輛滑行至路肩或避車彎、開啟危險警告燈，並於車輛後方50-100公尺處放置故障標誌；車內人員在確認安全無虞後儘速離開車輛，退至護欄外或其他安全處所，利用高速公路1968 App警政報案功能或撥打1968通報求援。

▲霧季行車安全注意事項。（圖／高公局）

此外，國道如有濃霧，造成路段能見度不佳時，上游資訊可變標誌(CMS)即會顯示濃霧訊息，設有霧區閃光黃燈的路段亦會啟亮，以加強警示。另如有開啟高速公路1968 App「自訂推播/路況事件推播(LBS)/天候事件」之功能，也會即時通知示警。

高公局提醒，霧中行車時，請記得「開啟車頭大燈及前後霧燈」、「適當減速，拉大車距」、「切勿頻繁變換車道或貿然停車」，以維持行車安全。

▲霧季行車安全注意事項。（圖／高公局）

