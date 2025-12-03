《行騙天下KR》朴敏英造型百變 劇組盛讚演戲天才

記者王丹荷／綜合報導

有「韓劇浪漫女王」之稱的朴敏英，首次挑戰犯罪喜劇《行騙天下KR》。劇中她飾演IQ高達165、擁有上位1%天才頭腦的詐欺師尹怡朗，全劇換上約100套造型，彷彿把詐騙行動變成伸展台，導演更特別強調她的臉部表情演技，從細膩的眼神到瞬間切換的情緒都精準到位。尤其「機場摔倒」片段她以連續4段表情變化展現極高的臉部控制力，被劇組盛讚為「用臉演戲的天才」。

朴喜洵飾演3人團隊的精神支柱詹姆斯，智慧又幽默，與以往的酷帥沉重形象截然不同，展現出道35年來最令人驚豔的演技變身。劇中他百變且前衛的造型令人印象深刻，最令他難忘的是戴上厚框眼鏡、綠色「豬哥亮頭」假髮，再配上誇張暴牙。他說：「有些角色的化妝裝扮耗時超過6個小時，甚至連導演都認不出我。」當他以全新造型出現時，工作人員臉上的驚喜與讚嘆，讓他非常有成就感。

朱鐘赫因在《非常律師禹英禑》中欺負朴恩斌而令觀眾印象深刻，《行騙天下KR》中他飾演3人詐騙集團裡的單純傻瓜，令他印象最深刻的是扮演女生的角色，化妝耗時約2個半小時：戴上黑長髮、穿上黃色皮草外套，搭配凸顯曲線的迷你裙，化身擁有娃娃般美貌的美妝網紅「面具女郎」，造型比女生還漂亮。他說：「穿上高跟鞋後身高竟達190公分，加上喉結明顯，行動與表達都受到限制。我需要小心調整走路姿勢與說話方式，克服種種不便，挑戰極高。」

劇中尹怡朗與明求浩（朱鐘赫 飾）的互動更是笑料與火花兼具，被形容像《湯姆貓與傑利鼠》般「鬥智又鬥心」。一場明求浩決定離隊、想回歸平靜生活的戲中，尹怡朗竟然乘著滑翔翼現身，直接落入他懷中。本以為是浪漫重逢，卻換來他無奈的1句：「自從你闖進我的人生，平靜就被打破了。」2人一來一往的節奏充滿張力與喜感，朴敏英靈動的表情與情緒轉換再次成為亮點。

以「以惡制惡」為主題的戲劇題材向來深受全球觀眾喜愛。改編自人氣日劇《信用詐欺師JP》的韓版《行騙天下KR》，延續原作的「慾望」與「金錢」核心，劇情共分為7個篇章，故事的源頭是1樁25年前的神祕綁架案，講述天才詐欺師尹怡朗與夥伴詹姆斯（朴喜洵 飾）、明求浩組成黃金3人組，透過一連串縝密設計的詐騙計畫揭開財閥黑幕與慈善詐欺等社會陰暗面，劇中還有宋智孝、李鳳輦、鄭雄仁、李伊庚、路雲、金善映、吳娜拉、尹彩暻、Yura等實力派與人氣演員驚喜客串。