《行騙天下KR》朴敏英造型百變 劇組盛讚演戲天才
記者王丹荷／綜合報導
有「韓劇浪漫女王」之稱的朴敏英，首次挑戰犯罪喜劇《行騙天下KR》。劇中她飾演IQ高達165、擁有上位1%天才頭腦的詐欺師尹怡朗，全劇換上約100套造型，彷彿把詐騙行動變成伸展台，導演更特別強調她的臉部表情演技，從細膩的眼神到瞬間切換的情緒都精準到位。尤其「機場摔倒」片段她以連續4段表情變化展現極高的臉部控制力，被劇組盛讚為「用臉演戲的天才」。
朴喜洵飾演3人團隊的精神支柱詹姆斯，智慧又幽默，與以往的酷帥沉重形象截然不同，展現出道35年來最令人驚豔的演技變身。劇中他百變且前衛的造型令人印象深刻，最令他難忘的是戴上厚框眼鏡、綠色「豬哥亮頭」假髮，再配上誇張暴牙。他說：「有些角色的化妝裝扮耗時超過6個小時，甚至連導演都認不出我。」當他以全新造型出現時，工作人員臉上的驚喜與讚嘆，讓他非常有成就感。
朱鐘赫因在《非常律師禹英禑》中欺負朴恩斌而令觀眾印象深刻，《行騙天下KR》中他飾演3人詐騙集團裡的單純傻瓜，令他印象最深刻的是扮演女生的角色，化妝耗時約2個半小時：戴上黑長髮、穿上黃色皮草外套，搭配凸顯曲線的迷你裙，化身擁有娃娃般美貌的美妝網紅「面具女郎」，造型比女生還漂亮。他說：「穿上高跟鞋後身高竟達190公分，加上喉結明顯，行動與表達都受到限制。我需要小心調整走路姿勢與說話方式，克服種種不便，挑戰極高。」
劇中尹怡朗與明求浩（朱鐘赫 飾）的互動更是笑料與火花兼具，被形容像《湯姆貓與傑利鼠》般「鬥智又鬥心」。一場明求浩決定離隊、想回歸平靜生活的戲中，尹怡朗竟然乘著滑翔翼現身，直接落入他懷中。本以為是浪漫重逢，卻換來他無奈的1句：「自從你闖進我的人生，平靜就被打破了。」2人一來一往的節奏充滿張力與喜感，朴敏英靈動的表情與情緒轉換再次成為亮點。
以「以惡制惡」為主題的戲劇題材向來深受全球觀眾喜愛。改編自人氣日劇《信用詐欺師JP》的韓版《行騙天下KR》，延續原作的「慾望」與「金錢」核心，劇情共分為7個篇章，故事的源頭是1樁25年前的神祕綁架案，講述天才詐欺師尹怡朗與夥伴詹姆斯（朴喜洵 飾）、明求浩組成黃金3人組，透過一連串縝密設計的詐騙計畫揭開財閥黑幕與慈善詐欺等社會陰暗面，劇中還有宋智孝、李鳳輦、鄭雄仁、李伊庚、路雲、金善映、吳娜拉、尹彩暻、Yura等實力派與人氣演員驚喜客串。
其他人也在看
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 16
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 13
香港大火…吳宗憲賠大錢緊急取消澳門演唱會！親吐背後原因
原訂於12月27日在澳門舉行的「綜藝不朽 吳宗憲・臭男人演唱會 澳門站」本週突然無預警取消，引發大批粉絲錯愕。天王吳宗憲（憲哥）接受三立新聞網訪問也親自證實消息，並坦言延期背後原因，是因為近日香港重大火災造成嚴重死傷，基於尊重與哀悼，認為此時不宜舉辦歡樂性質活動。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 15
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 168
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 395
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 49
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
都市愛情劇《驕陽似我》未播先火！趙今麥、宋威龍從校園一路甜到職場 獲封2025「最受期待作品」｜開播時間、集數一次看
【文／陳雪芮】由趙今麥、宋威龍領銜主演的都市愛情劇《驕陽似我》即將開播，該劇改編自顧漫同名小說，以校園到職場的成長軸線串起主角十年的情感變化，搭配兩位主演的高顏值，只靠預告與海報就成功吸引大批書粉與劇迷的關注，被視為 2025 年現偶劇中最具爆款潛力的作品之一。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 12 小時前 ・ 1
朴正民是誰？寶藏男人的反差帥讓韓國全網淪陷？青龍獎看華莎看到出神的「男主角」
頒獎典禮上的歌舞演出向來是不可或缺的節目，它們不僅能提升娛樂性、延展典禮的情緒層次，也常常成為比獎項本身更讓人難忘的亮點。今年青龍獎也不例外，一段短短四分鐘的舞台，竟讓全網集體暈船——當晚華莎所帶來的最新單曲〈Goomarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 57
分手惠利怕尷尬？柳俊烈缺席《請回答1988 10週年》大合照 卻現身這裡
南韓經典神劇《請回答1988》迎來播出十週年，tvN特別製作紀念綜藝《請回答1988 10週年》。在先前公開的主海報與大合照中，劇中飾演「狗煥（正煥）」的柳俊烈未出現，引發觀眾關注。有網友推測，柳俊烈的缺席可能和劇中女主角「德善」飾演者惠利去年分手，以及相關情感糾紛有關，當時柳俊烈、惠利及韓韶禧的三角關係鬧得沸沸揚揚，引發媒體與網友廣泛討論。部分劇迷認為，柳俊烈疑似為了避免與惠利分手後...陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 156
宋偉恩拍攝現場吼哭女星 陳漢典阻止遭嗆：不要拉我
回想起當時拍攝的心情，宋偉恩表示：「原本錄影時只是用一種看戲的心態，結果蔡昀希（劇中NPC）突然就轉過來嗆我一句，我就不小心掉入劇情裡面就爆炸了，我想這也是沉浸式劇場最有魅力的地方，自己隨時都有可能加入到戲劇的流動裡。」導演郭方儒拍攝結束後也親自關心狀況，蔡...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 16
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
「小胖老師」袁惟仁緊急送醫原因曝光 好友急找人認失聯！妻陸元琪、兒子回應了
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29日）下午疑因身體不適，緊急送院治療，傳出因為發燒被緊急送醫治療，但詳細病情仍有待進一步釐清。對此，前妻陸元琪、兒子袁義也做出回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 3 天前 ・ 22
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 1 天前 ・ 48
大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 98
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 51
26年都沒變！《玫瑰瞳鈴眼》男星遊覽車帶貨 馬幼興力挺發聲
26年都沒變！《玫瑰瞳鈴眼》男星遊覽車帶貨 馬幼興力挺發聲EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 1