術前化治+擴大胰臟切除手術 改善胰臟癌

62歲王姓男子出現體重減輕與黃疸症狀，經檢查確診為胰臟癌，影像顯示腫瘤已侵犯門靜脈，屬於邊界可切除階段。過去此類病人往往難以直接接受手術，預後也較差。經成大醫院外科團隊多專科評估後，王先生接受「術前化學治療」合併「擴大胰臟切除手術」。歷經四個月化療，腫瘤明顯縮小，順利完成合併血管重建的胰十二指腸切除術，術後追蹤兩年恢復良好、生活如常。

成大醫院一般外科醫師廖亭凱指出，胰臟癌是極具挑戰性的惡性腫瘤之一，多數病人確診時已屬局部晚期或轉移期，無法直接手術。在沈延盛教授領導下，成大團隊積極導入「術前化療」結合「擴大切除」的整合治療策略，讓原本無法手術的病人有更多機會，也明顯延長整體存活期。

廣告 廣告

廖醫師分析成大醫院2011至2022年間共405位接受胰臟癌手術的病人，並分為早期(2011-2017)與後期(2018-2022)兩個時期比較。研究結果顯示，術前化療使用率由22%提高至75%，擴大切除手術比例也由31%上升至58%，成功讓更多晚期病人轉化為可切除族群。整體中位存活期由19.2個月延長至30.3個月，死亡風險下降49%，疾病惡化風險則降低37%。此外，擴大切除的手術死亡率也由10.4%降至2.1%，突顯團隊在高難度手術與照護方面的成熟經驗。

值得注意的是，對於診斷時即屬「可直接手術」的病人，國際間仍持續研究「術前化療」與「立即手術」的相對效果。成大醫院團隊也積極與國際合作，進行前瞻性臨床試驗，釐清不同治療順序在病人中的最佳配置。

廖亭凱醫師表示，胰臟癌是否適合手術，並非僅由影像判斷，而是需由具經驗的團隊整合評估腫瘤生物特性與病人整體狀況，做出適切安排。他以一年多時間，回顧分析400多位病人的影像與預後，發現胰臟癌實際侵犯的程度，往往超出影像可偵測的界限。

成大醫院在胰臟癌治療領域長期深耕，展現國際級的醫療實力，團隊將持續推動AI輔助影像分析與個別化治療規劃，期望更早辨識高風險病人、提高可切除率，為病人創造更佳的治療成效。