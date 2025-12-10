術前化療結合擴大切除 胰臟癌提高存活率

（中央社記者張榮祥台南10日電）62歲王姓男子出現體重減輕與黃疸症狀，檢查確診胰臟癌，接受「術前化學治療」合併「擴大胰臟切除手術」，術後追蹤2年，恢復良好、生活如常。

成大醫院外科部醫師廖亭凱今天指出，王男確診胰臟癌，影像顯示腫瘤已侵犯門靜脈，屬於「邊界可切除」階段；過去此類病人往往難以直接接受手術，預後也較差。

成大醫院外科團隊評估後，王男接受「術前化學治療（Neoadjuvant Chemotherapy，NAC）」合併「擴大胰臟切除手術（Extended Pancreatectomy，EP）」。歷經4個月化療，腫瘤明顯縮小，順利完成合併血管重建的胰十二指腸切除術。

廣告 廣告

廖亭凱表示，胰臟癌是極具挑戰性的惡性腫瘤之一，多數病人確診時已屬局部晚期或轉移期，無法直接手術；「術前化療」結合「擴大切除」整合治療策略，讓原本無法手術病人有更多機會，也明顯延長整體存活期。

廖亭凱分析成大醫院2011年至2022年共405名接受胰臟癌手術病人，並以早期（2011-2017）與後期（2018-2022）比較；研究顯示，術前化療使用率由22%提高至75%，擴大切除手術比例也由31%上升至58%，成功讓更多晚期病人轉化為可切除族群。

此外，整體中位存活期由19.2個月延長至30.3個月，死亡風險下降49%，疾病惡化風險降低37%；擴大切除手術死亡率由10.4%降至2.1%。

廖亭凱說，胰臟癌是否適合手術，並非僅由影像判斷，而是須由具經驗團隊整合評估腫瘤生物特性與病人整體狀況，做出適切安排；胰臟癌實際侵犯程度，往往超出影像可偵測界限。（編輯：陳仁華）1141210