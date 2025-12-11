術前化療＋擴大切除 提升胰臟癌存活率

成大醫院一般外科主治醫師廖亭凱，說明胰臟癌以「術前化療合併擴大切除」的整合治療模式。（記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

62歲王先生因體重下降與黃疸就醫，檢查後確診胰臟癌。影像顯示腫瘤已侵犯門靜脈，屬於「邊界可切除」類型，傳統上手術風險高、成功率不佳。經成大醫院外科團隊完整評估後，為他規劃「術前化學治療（NAC）」搭配「擴大胰臟切除手術（EP）」。歷經4個月化療後，腫瘤明顯縮小，團隊順利完成合併血管重建的胰十二指腸切除。術後追蹤兩年，王先生恢復良好，已重返日常生活。

成大醫院一般外科主治醫師廖亭凱指出，胰臟癌被視為最具挑戰性的惡性腫瘤之一，多數患者確診時已屬局部晚期或出現轉移，無法立即手術。成大團隊推動「術前化療合併擴大切除」整合策略，為許多原本沒有手術機會的患者創造可切除可能性，也顯著延長存活期。

廣告 廣告

廖亭凱回顧分析成大醫院2011至2022年間共405位胰臟癌手術患者，將研究分成早期及後期比較。結果顯示，術前化療使用率從22%增至75%，擴大切除比例則從31%提升至58%，成功讓更多晚期患者轉化為具手術資格族群。整體中位存活期從19.2個月增加到30.3個月，死亡風險下降49%，疾病惡化風險降低37%。

此外，過去高難度的擴大切除手術死亡率也從10.4%大幅下降至2.1%，顯示團隊在手術技術與照護品質上愈趨成熟。針對診斷時屬「可直接手術」的個案，國際間仍持續比較「術前化療」與「立即手術」的最佳治療順序。成大醫院也積極參與國際合作，透過前瞻性臨床試驗尋找更適合台灣患者的治療模式。

廖亭凱提醒，胰臟癌是否適合手術，無法僅依賴影像判斷，而需由具經驗的醫療團隊進行整體評估。他花了一年多分析4百多位患者的影像與預後，發現胰臟癌的侵犯程度，常常超過影像能呈現的範圍，也因此精準評估與跨團隊合作，是提高治療成功率的關鍵。成大醫院近年導入AI輔助影像分析與個別化治療計畫，希望能更早辨識高風險患者、提高可切除率，為胰臟癌治療帶來更佳成果。