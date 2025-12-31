術前準備、術中管理、術後康復 成大醫院「術後加速恢復（ ERAS）」多專科團隊照護





成大醫院由外科部、麻醉部、護理部、營養部與復健部等多專業團隊共同推動「術後加速恢復（Enhanced Recovery After Surgery, ERAS）」，醫療團隊與病人攜手，使手術恢復不是被動等待，而是一場有計畫、有目標的旅程。

92歲病友白先生術後恢復良好，共同參與記者會分享歷程

成大醫院直腸肛門外科陳柏全醫師常向病人說：「手術中辛苦的是醫師，但手術前後的調整、配合與恢復，需要病人共同投入及努力，手術不只是上手術台的那一天，而是一段需要「準備」的健康挑戰。」

陳柏全醫師分享，團隊近期照護92歲的白先生，有高血壓與糖尿病，因血便及便祕就醫後確診左側降結腸癌。雖然癌症尚未轉移，但考量年齡及共病風險，團隊立即啟動ERAS照護流程，特別強調術前「備戰」的重要性。在手術前4週，個案管理師完成體能與生活品質初評，復健醫師與復健師提供居家肌力訓練計畫，使白先生的體能明顯提升，也讓手術風險大幅降低。

住院後，麻醉團隊於術前訪視時與白先生討論疼痛控制策略，以減少術後不適。手術當天，護理師協助清潔與麻醉前準備，隨後由陳柏全醫師進行微創腫瘤切除與腸道重建。手術中麻醉團隊精準掌握麻醉深度、輸液量、血糖與體溫，全程嚴密監測。陳柏全醫師指出，搭配ERAS照護，白先生於手術當天即可下床活動；術後復健師亦立即介入，評估功能並指導正確活動方式，以加速腸胃蠕動及降低併發症。護理團隊持續監測生命徵象、疼痛與血糖，使恢復狀態穩定。白先生術後當晚即能飲水，隔日逐步恢復飲食，術後第6天順利出院，兩週後回診恢復良好。

陳醫師說明，很多人以為手術就是開完刀、等傷口癒合，其實不只是這樣。ERAS的重點不僅在於縮短住院時間，而是完整的照護理念；從術前準備、術中管理，到術後康復，在每個環節透過標準化與團隊合作，使病人能「更快、更好」地回到日常生活。

ERAS概念起源於30年前的歐洲，如今已成為國際醫學中心的標準流程。近年衛生福利部亦積極推動「圍手術安全」與「術後加速恢復」，期盼以系統化方式全面提升整體品質。

陳柏全醫師比喻，就像準備跑21公里的半程馬拉松，沒有人會完全不練習就上場比賽，當病人願意為自己的健康提前準備，恢復的速度往往會令人驚喜。

成大醫院ERAS團隊並非單一專科能完成，而是外科部、麻醉部、護理部、營養部、復健部等多專業整合的成果。成大醫院未來將持續推動ERAS理念，讓更多病人享受「早動、少痛、快復原」的手術照護新體驗。

