術後康復照護再升級 高雄醫攜手瑞典 Encare強化 ERAS 流程與成效

〔記者許麗娟／高雄報導〕為升級ERAS(術後加速康復)跨科整合照護模式，高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨(16)日與瑞典Encare 簽署ERAS互動式稽核系統及導入計畫合作，為南台灣首家，期望打造世界級ERAS 術後康復照護典範。

高醫指出，ERAS是一種以實證醫學為基礎的跨科整合照護模式，旨在透過術前準備、術中優化、術後早期活動與進食等全面性照護，減少手術壓力、縮短住院時間、降低併發症，並加速病人恢復。此療程的核心在於減少麻醉藥物、促進早期進食與活動，並由跨團隊合作執行。

高醫自2021年起系統性推動 ERAS 照護方案，迄今已有603例手術病人依此模式完成照護，臨床成效顯示，術後併發症發生率大幅降低約 50%，平均住院天數更縮短約30%，為進一步強化國際實證醫療、標準化圍手術期照護及智慧醫療發展，與瑞典Encare 簽署 ERAS互動式稽核系統及導入計畫合作，以國際標準精進術後康復照護的品質。

高醫院長王照元表示，推動 ERAS 的核心目標是讓病人在確保安全與品質的前提下，更快回到正常生活，此次與 Encare 的合作，正是高醫將 ERAS 從「做得好」推進到「以國際最高標準全面升級」，透過可追蹤、可比較的管理機制，全面提升病人安全、照護成效與醫療資源運用效率，平均每次手術可降低約 40% 的醫療支出，同時兼顧醫療品質、效率與人力負荷。

瑞典Encare 執行長 Rasmus Waller 也進一步指出，透過系統性導入與持續量測，醫療機構得以清楚掌握 ERAS執行品質與臨床結果之間關聯，並建立可長期維持的品質改善模式。

