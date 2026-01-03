術後復健不鬆懈！楊丞琳三個月彩排瘦 4 公斤 跨年首唱創里程碑

娛樂中心／綜合報導

楊丞琳全新巡演《房間裡的大象》在跨年夜首唱，和上萬名歌迷一起倒數迎接 2026！出道 25 年來，首次在「自己的巡演」中跨年，她化身「時光歌詠精靈」，一口氣唱滿 39 首金曲，把一路走來的心情與成長，全都唱給歌迷聽，也為自己寫下重要里程碑。

這次演唱會以「房間裡的大象」為主題，象徵人生中那些必須面對的陰暗面與重量，整場打造出一座沉浸式「音樂之房」。演出分成五大篇章，搭配華麗舞台、動畫特效與五套造型，展現不同階段的楊丞琳，也帶歌迷走進她內心最真實的世界。

出道25週年！楊丞琳暴瘦「4公斤」跨年首唱 化身「時光歌詠精靈」畫面超震撼

這次演唱會以「房間裡的大象」為主題，楊丞琳換上五套造型。（圖／官方提供）

歌單橫跨 13 張專輯，除了新專輯歌曲，也獻唱經典名曲〈曖昧〉、〈雨愛〉、〈年輪說〉等，更驚喜唱到神曲〈不被祝福的幸福〉。跨年首場還加碼點歌環節，一連多唱好幾首，寵粉寵到極限，讓現場歌迷直呼值回票價。

出道25週年！楊丞琳暴瘦「4公斤」跨年首唱 化身「時光歌詠精靈」畫面超震撼

舞台製作全面升級，19 組升降舞台、12 公尺巨型翅膀。（圖／官方提供）

舞台製作全面升級，19 組升降舞台、12 公尺巨型翅膀、20 位舞者輪番上陣，氣勢十足。身兼總策劃的楊丞琳親力親為，術後復健期間仍咬牙彩排、飲控瘦身，笑說只能「聞雞排止餓」。她也強調，每一場巡演都是當下的自己，《房間裡的大象》不只是一場演唱會，更是一封寫給自己、也寫給歌迷的音樂情書。

