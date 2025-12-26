術後才返台辦見面會！楊丞琳突吐「有天離開演藝圈」 真實心聲全說了

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星楊丞琳近年事業重心多在中國發展，日前她睽違多年舉辦台灣粉絲見面會，其中她除了分享8月接受手術的心境轉變之外，還提到有動過「離開演藝圈」的念頭，瞬間掀起網友的討論。

網友近日在社群分享的楊丞琳見面會內容，楊丞琳罕見跟粉絲吐露心情，表示自己不夠勇敢，「不是以前的樣子」，她希望能夠多點堅定，讓粉絲可以看到一個榜樣，坦言雖然曾閃過「有天離開演藝圈」的念頭，不過現今的她只想要好好完成作品，藉此帶給粉絲治癒以及陪伴。

粉絲們見狀也表達出內心話，坦言不允許楊丞琳退出演藝圈，認為楊丞琳可以休息一段時間，但希望她能夠為了「所有愛妳的人堅持下去」、「她可以放慢腳步慢慢來」，「不要，我會哭死」，事實上，楊丞琳才剛推出全新專輯《有且》，新一輪巡演「房間裡的大象」也即將啟程，未來粉絲還是有許多機會能夠見到楊丞琳。

楊丞琳日前回台舉辦粉絲見面會。（圖／翻攝自IG）

