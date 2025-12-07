術後留12公分疤痕！金鐘主持人的抗癌歷程：重生後的每天，都是賺到的
金鐘獎最佳主持人陳凱倫，前後入圍14次電視、廣播主持及節目金鐘大獎，3次敲響金鐘獎，也晉升電視、廣播的金鐘獎與金曲評審之列；熱愛舞台與主持的他，因罹患扁桃腺癌，面臨手術與治療上身心靈的巨大考驗⋯⋯陳凱倫於《陳凱倫站在方舟上唱生命之歌》一書中，分享抗癌的心路歷程，獻給所有走在人生低谷、病痛纏身、努力重建日常的人。以下為原書摘文：
大病初癒後選擇量力而為
大病初癒後，我選擇量力而為來做事。「自信不是裝出來的，只有自己知道。」這句話，不知怎麼在夢中自言自語時脫口而出，卻像是病後自我提醒的座右銘。
因為體力與年紀所限，需要用時間慢慢調理身體，我開始訂下規律的生活節奏：晚上10點就寢，清晨5、6點醒來後「超慢跑」，接著吃早餐、寫文章、剪短片。睡1小時回籠覺，再到公園，與那棵有生命力的大樹對話、唱歌、擁抱它，然後返家吃午餐。下午，我安排重要的事，或進入台北的直播間。這樣的節奏，完全是配合現在的體力，真實又踏實。
有時上午會有特別安排，比如與某醫師夫妻相約前往陽明山步道。目的地是我從未去過的「絹絲瀑布」祕境，享受天然負離子與芬多精的洗禮。與這位醫師因病相識，我們病況相似（皆為扁桃腺癌擴散至淋巴）。
他的車，載我們去過不少近郊景點，如烏來內洞瀑布、陽明山天然步道⋯⋯，我不禁感慨真是「因病得福」，相當感恩！我還邀了家中的「司令大人」太太同行，她與醫師夫妻分享我手術初期的症狀，以及另一伴在家中的支持療養。
廚房裡的愛是最暖的療癒
我太太不是擅長烹調的職業婦女，但她懂得簡單、用心的照料，少調味、多蒸煮，盡可能保留「原食原味」。這樣的飲食原則，幫助我逐漸恢復體力。
手術後，右頸留下蜈蚣般12公分的疤痕，我依照醫生建議，用雙氧水清理後塗抹「舒痕凝膠」近2年，已成撫平的小皺紋了。它可以提醒我一輩子：要好好關心、善待自己的身體。
記得術後第一次回診，陌生的腫瘤科醫師斬釘截鐵對我說：「你是癌症4期。」
我當下回答：「生命比較重要，後續治療我都聽你的。」太太返家後反覆思考：「真有這麼嚴重嗎？」她能做的，只剩下一件事，就是迫切為我禱告。奇妙的是，在禱告中聽到微小聲音，指引著前面的道路⋯⋯
就在等候約好做「放射性電療35次的日子」，突然先後接到兩位多年前有同樣病症，全程開刀、化療、電療，長期以來承受著痛苦的友人訊息。這件事像是天降喜訊一般，不僅安撫了我，也讓太太與姊妹們一起做了一個大膽的決定：不做35次電療，改採其他療法。
幸運的是，半年後我停藥了。遺憾的是，這個好消息，媽媽聽到後僅兩天便安然離世⋯⋯。我的媽媽，是讓我堅持活下來的重要力量，是我真正的救命恩人。我第一次摸到右頸鼓起的小球，便是在安寧病房照顧媽媽的瞬間。
當時，熟悉的市立醫院耳鼻喉科主任，用鼻咽鏡檢查後表示「沒事」，請我幾日後再切片。因為我接了3場重要的大型主持，心中放不下，希望加快時程。沒想到2次切片後，那位主任語重心長地說：「我們一起來面對，這是乳突病毒引發的癌症⋯⋯。」想到一位癌逝的老友，我對「正子造影」始終有陰影，但理智還是說服了我，要面對，不能逃避。
重生後的每一天，都是賺到的
醫師病友在化療與手術後，不到一個月就能健步走路、談笑風生。他說開刀第5天「真是痛得生不如死」，我點頭如搗蒜，確實感同身受。我與另一位病友分享過：「剛開完刀的病人，安靜與休息比什麼都需要。」
醫師病友也笑說：「痛都痛死了，還能見什麼客？」我們都是A型血型，醫師病友樂觀、幽默，而我偏內斂。不同個性，也讓復原之路走出不同風景。
太太常說我是奇蹟，吃得下，忍得住，體能恢復得快。她每天為我禱告，也陪我面對這樣的疑問：「從來沒生過什麼病的我，怎麼會得癌？」術後3個月，醫生說我可以工作了，但我知道：「主持這行要燒腦，怎麼可能不累？」所以我選擇不輕舉妄動，只量力而為。
在休養中，我輔以靈性與療癒。醫師病友也說：「現在西醫也相信，禱告是有療效的。」這不是科學無法解釋的事，而是一種身心整合的修復力量。陽明山絹絲瀑布一遊，有水，有樹，有芬多精，有陽光，有笑聲，有感恩。真是特別的療癒，就連身體裡「小搗蛋」，都難動彈了。
這些自然療養，是免費的福氣，是重生後的禮物。謝謝醫師夫妻的順風車，也謝謝自己，願意放慢步伐，讓心與身體一起康復。
我們心中都清楚，搶救生命要靠醫生，但療養這條漫長的路，還是得靠自己走。療養沒有標準答案，只有自己最懂自己。與所有正在恢復健康的朋友共勉！
記住這句話：重生後的每一天，都是賺到的。
生命之歌：翁倩玉〈祈禱〉
據說這首歌的歌詞是旅日紅星翁倩玉的父親翁炳榮先生所寫，在50歲時送給女兒珍貴的歌曲，至今依舊動人：「讓我們敲希望的鐘啊！多少祈禱在心中⋯⋯讓世界找不到黑暗，幸福像花兒開放。」
（本文摘自／陳凱倫站在方舟上唱生命之歌／商周出版）
住安寧病房是等死嗎？平均住多久？護理長親揭「真相」跟你想的不一樣
父母一病就送急診！醫見「假日孝子」一問三不知嘆：反而幫了倒忙
