術後神經痛 超音波導引阻斷

醫師王思讚透過超音波導引的神經阻斷治療病人。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

范姓男子接受心臟手術後，胸前疼痛長達1年半，「像是神經被一直拉扯，止痛藥也壓不住」，幾乎一年無法正常工作，脾氣也變得暴躁。透過超音波導引的神經阻斷治療，疼痛大幅改善，恢復正常生活。

大林慈濟醫院疼痛整合中心主任王思讚指出，該病人接受微創心臟手術後，胸腔鏡進入的手術路徑出現長期疼痛，疼痛位置沿著手術傷口與神經走向分布，研判屬於術後引起的肋間神經痛，可能與神經受到刺激或筋膜沾黏有關。這類疼痛在影像檢查中不易被發現，且會隨時間加重。

「這類術後疼痛其實不算少見，但常被忽略」。王思讚表示，許多表淺皮神經的病灶，透過超音波即可清楚辨識神經位置，在安全可視的情況下進行神經阻斷或注射治療，將神經周圍沾黏的筋膜撐開，減少壓迫與疼痛訊號傳遞。常見於乳癌手術術後，疝氣、腹腔鏡或胸腔鏡術後。相較傳統需進手術室的處置，部分病人可在門診完成初步治療，風險低且恢復快。

范男接受超音波導引下的疼痛治療約5次後，疼痛範圍逐漸縮小，原本大面積的劇痛明顯改善，目前僅剩局部不適，疼痛程度從「10分痛」降至約剩3成，重新投入工作與日常活動。

王思讚提醒，術後慢性疼痛的型態多元，除了疤痕沾黏造成的神經擠壓症候群，還可能出現複雜性局部疼痛症候群。他呼籲，若民眾在手術後數月甚至數年仍持續疼痛，且一般檢查無法解釋症狀，應及早尋求疼痛專科評估，避免長期忍痛影響身心健康。