術後「神經痛」18個月！超音波導引神經阻斷疼痛降七成

不少民眾在接受手術後，傷口癒合卻仍長期承受不明原因的疼痛，甚至影響生活與工作。一名接受心臟手術的患者，術後胸前疼痛長達一年半，透過超音波導引的神經阻斷治療，疼痛大幅改善。

大林慈濟醫院疼痛整合中心主任王思讚醫師指出，該名患者接受微創心臟手術後，胸腔鏡進入的手術路徑出現長期疼痛，疼痛位置沿著手術傷口與神經走向分布，研判屬於術後引起的肋間神經痛，可能與神經受到刺激或筋膜沾黏有關。這類疼痛在影像檢查中不易被發現，卻真實存在，且會隨時間加重。

王思讚醫師表示，許多表淺皮神經的病灶，透過超音波即可清楚辨識神經位置，在安全可視的情況下進行神經阻斷或注射治療，將神經周圍沾黏的筋膜撐開，減少壓迫與疼痛訊號傳遞。常見於乳癌手術術後，疝氣、腹腔鏡或胸腔鏡術後。相較傳統需進手術室的處置，部分患者可在門診完成初步治療，風險低且恢復快。

王思讚醫師指出患者疼痛的位置。（圖／大林慈濟醫院）

患者范先生回憶，手術初期並未感到明顯不適，約半年後疼痛逐漸加劇，吸氣、抬頭、挺胸都會出現右胸強烈撕裂感，只能長時間躺著減輕不適，嚴重影響工作與情緒。他坦言，因疼痛幾乎一年無法正常工作，脾氣也變得暴躁。

為了找出原因，范先生曾求助多個科別，直到透過網路得知疼痛科可能協助處理筋膜與神經問題，才轉至大林慈濟醫院求診。經王思讚醫師評估後，確認疼痛並非來自心臟或肺部，而是術後神經與筋膜沾黏所致。

范先生到王思讚診間訴說病情。（圖／大林慈濟醫院）

范先生接受超音波導引下的疼痛治療約五次後，疼痛範圍逐漸縮小，原本大面積的劇痛明顯改善，目前僅剩局部不適，疼痛程度從十分痛降至約剩三成，已可接受，也能重新投入工作與日常活動。他感謝醫師耐心解說與細心治療，讓他重新找回生活品質。

王思讚醫師提醒，術後慢性疼痛的型態相當多元，除了疤痕沾黏造成的神經擠壓症候群，還可能出現複雜性局部疼痛症候群。他呼籲，若民眾在手術後數月甚至數年仍持續疼痛，且一般檢查無法解釋症狀，應及早尋求疼痛專科評估，避免長期忍痛影響身心健康。

