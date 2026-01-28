術業有專攻 張惇涵批白營版本使台美處理軍購案窒礙難行

行政院祕書長張惇涵28日赴內政委員會。（袁茵攝）

面對行政院提出1.25兆國防特別條例，民眾黨也自提4000億元草案版本，但遭國防部及行政院批評缺乏戰略構想，如今國民黨也擬自提版本。行政院祕書長張惇涵今（28日）表示，民眾黨版在實質面，缺乏戰略構想、建軍規劃、非紅供應鏈，程序上也不符合台美間軍購程序跟慣例，使台美處理軍購案窒礙難行；若在野想自提版本，最快方法就是將政院版一同併案審查。

立院內政委員會、 司法法制委員會28日聯席審查行政院函送中選會委員提名名單，張惇涵及被提名人均與會。

針對民眾黨自提軍購版本，將「非紅供應鏈」刪除？張惇涵表示，經濟部長龔明鑫正在美國華府參加EPPD（經濟繁榮夥伴對話）會議，稍早美國國務院也發表聲明，在台美這次EPPD談判過程中，即將會發表共同的「矽和平宣言」，美方也強調台美要加強無人機供應鏈合作。

張惇涵提及，很遺憾這次看到民眾黨團提出軍購特別條例，「台灣之盾」整體戰略構想不夠完整，也將「非紅供應鏈」、台灣軍事產業的自主化刪除，這都不利於台灣強化自己國防及永續戰力內容。

張惇涵指出，第二，就程序上，民眾黨所提的內容，國防部、美國戰爭部之前都有對5項軍購案公開清楚表達過，而接下來還有4項軍購案，正在美國的國會程序中，「如果按照民眾黨團版本，請問4項軍購案接下來如何進行？也違反台美間長期以來軍購相關程序」。

張惇涵認為，從實質面缺乏戰略構想、建軍規劃，也缺乏非紅供應鏈，而從程序上，也不符合台美間軍購的程序跟慣例，「這使台美之間要處理軍購案窒礙難行。」特別的是在無人機方面，民眾黨聲稱在俄烏戰爭比較失敗的無人機機種，也不是這次台灣要向美國採購的機種，因此呼籲朝野黨團支持台灣國防，強化台灣自主防衛能力，但要在正確資訊上做理性討論，盡快將軍購特別條例付委，一項項理性討論、一起為國家共同努力。

至於國民黨可能也要自提版本，張惇涵說，國防軍事是一項專業，台美間要啟動軍購案，必須經過很嚴謹的程序，從我方建軍構想、戰略規劃，到美國印太司令部、AIT戰爭部等共同構想，台灣安全也是區域和平穩定的一環。

張惇涵強調，術業有專攻，如果在野黨真的支持國軍，就不要以侮辱國軍的說法，來自提國防特別條例；若在野黨想要自提軍購特別條例，最快速方法就是連同政院版併案審查，而非一而再再而三將軍購特別條例擋在程序委員會之外，「總預算、軍購特別條例，今天已經是這會期最後2天，卻仍然過門不入，令人感到相當遺憾跟不解」。

