街上掛大字報「狼心狗肺」 辱罵畢書盡 男遭判拘役120天

鍾姓男子在街上掛大字報，辱罵畢書盡，挨告誹謗，遭判處拘役120天。（圖／TVBS）

藝人畢書盡與父親工作好友的糾紛案件近日有了新進展，法院判決結果出爐。這名鍾姓男子曾於2023年在街頭掛大字報，公開辱罵畢書盡「狼心狗肺」並發表多項誹謗言論，畢書盡因此向法院提告。法院認定大字報內容帶有恐嚇及誹謗意味，判處鍾姓男子三個加重誹謗罪，合併執行拘役120天。畢書盡父親也罕見現身，還原了整起事件的來龍去脈，並公開支持兒子的立場。

鍾姓男子在街上掛大字報，辱罵畢書盡，挨告誹謗，遭判處拘役120天。（圖／TVBS）

這場糾紛源自於20多年前的一段往事。畢福鬢表示，當時他的兒子畢書盡還未成年，因為自己在大陸工作，便拜託工作上認識的鍾姓朋友與兒子同住，對方在台灣與畢書盡一起住了約一年。然而，這段關係後來演變成一場法律紛爭。鍾姓男子聲稱畢書盡在未成年時曾簽署承諾書，同意日後成名後將10年薪資所得的15%給予他作為報答。畢福鬢解釋，當時兒子無意中簽了名，並不了解文件內容，如今過了二十多年，對方找畢書盡要錢，但兒子不願意給付。

廣告 廣告

鍾姓男子因畢書盡不願履行承諾，便在台北西門町商圈和忠孝東路等公共場所掛大字報抗議。他在大字報上寫著「我能造就你，我也能毀了你」等具有威脅性的文字，並多次辱罵畢書盡「狼心狗肺」、「對待恩人視若無睹」。鍾姓男子宣稱畢書盡成名後，父子倆都避不見面，他只好以這種方式表達訴求，並否認有誹謗之意。

然而，檢方認為鍾姓男子所主張的問題屬於民事糾紛範疇，而他選擇在公共場所掛大字報的行為帶有恐嚇和侮辱意味。更重要的是，鍾姓男子在到案後表現出毫無悔意，也未能取得畢書盡的原諒。基於這些因素，法院判處他三個加重誹謗罪，合併執行拘役120天，可易科罰金12萬元。

更多 TVBS 報導

未經住戶劃機車格收費！主委告「不從者」侵權敗訴

畢書盡被罵狼心狗肺！7旬翁街頭大字報抹黑 遭判120天

怎掉下來！屋頂塑膠板砸車引糾紛 屋主、工程行互控

「跳針起口角」中央公園耶誕市集爆糾紛 警到場才搞定

