街上擄孩！怪男將嬰兒「推到馬路上」媽媽嚇死

愛爾蘭近日發生一起駭人的攻擊事件，一名陌生男子試圖將一名母親的嬰兒推到馬路上。

根據《The Mirror》報導，愛爾蘭當地時間17日13時25分，一名年輕的女子帶著尚在襁褓中的小孩在路上散步，突遭一名從公車上下來的陌生男子襲擊，甚至將嬰兒連帶嬰兒車推到車流不小的馬路上，所幸女子反應迅速，立刻擋下後方的來車並拉回嬰兒車。

據了解，疑似是兩人在人行道上擋到彼此的去路，男子拒絕讓路才引發衝突，女子也指控周遭民眾十分冷漠，都不出手幫忙。

目前，家屬已向警方報案，並呼籲目擊者挺身而出，提供事發時的相關畫面。

