街上文藝咖啡店越來越多？專家曝背後「父母經」 嘆「是我眼界太窄了」

房產專家何世昌發現街邊越來越多文藝咖啡店，在一次朋友聊天發現背後真相，覺得是自己的眼界太窄了。示意圖／翻攝自Pixabay

台灣人喜歡喝咖啡，也有7-11、星巴克、路易莎等連鎖店可以選擇，但這樣的市場環境下，仍有許多個人開設的咖啡館，讓人不禁疑惑競爭如此激烈，為何還有人願意開店呢？房產專家何世昌分享表示，在近日與友人聊到這個話題時的回應，讓他直呼「是我眼界太窄了」。

何世昌在粉專表示，他發現街邊咖啡店密度越來越高，並以自身為例，住家附近就新開了3家咖啡店，都是兼賣甜點的複合式咖啡店。近日，何世昌在朋友聚會聊到這件事，其中一位事業有成的阿姨就說，她有2個朋友的小孩陸續開咖啡店……孩子年約30歲，在台北市中心開著門市規模不大，非加盟式的文藝風格小咖啡店。

廣告 廣告

他好奇地問為什麼父母願意讓他們開店呢？只見朋友答道，孩子出國學成歸國後，一時找不到合適的工作，於是索性投資他們開咖啡店，「讓他有個事做」；另一個友人則回應，兒子出國讀書、畢業並結婚後，不願回來台灣，不得已交換條件，願意出資讓他回國做自己有興趣的事。孩子考慮到自己在國外喝咖啡很有心得，於是帶著老婆一起開咖啡店。

這樣的回答讓何世昌不禁指出，懂得喝咖啡，不等於會經營咖啡店，難道父母不擔心賠錢嗎？然而，朋友的回應讓他驚訝。友人表示，開一間咖啡廳就算賠光也沒多少錢，幾百、上千萬的投資如同當初贊助孩子出國留學幾年差不多。而且，開店這件事情成為親子之間的聯繫，就「覺得這筆錢花得很值」，再加上父母也明白自己的小孩既非商場上開疆闢土之才，又無法在一般公司屈居於人下，「這樣的安排就是最好的安排」。

這番父母有足夠財力把孩子從小富養到大，能贊助他們做想做的事，「把錢花成自己喜歡的樣子」的言論，何世昌認為確實沒有問題，感嘆可能是自己「眼界太窄了」。他最後表示，有人開店理由是為了餬口、為了興趣、為了找事做，或是應付父母，「這些笑臉盈盈招呼你用餐的老闆，說不定都是神人級的存在」。



回到原文

更多鏡報報導

買衛生棉被爸爸罵浪費：應該給我當孝親費！子宮「摘掉就好」

忘記藥名！阿姨「畫五筆」藥師看完秒猜中 網友大讚：太神了

17歲少年感冒後「雙腳發紫」！不放心醫師診斷問ChatGPT揪出「這罕病」