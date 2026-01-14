街友佔地為王！霸佔新莊運動中心座位隨地便溺 網友心驚

街友佔地為王。（圖／記者游承霖攝影）





新北市新北市新莊國民運動中心1樓的座椅區，遭到街友盤踞，不僅佔地為王，擺放大量個人家當外，甚至還有網友目擊街友直接在一旁小便，忍不住在網路社群貼文抱怨，直呼「新莊體育園區現在是遊民聚集地了嗎？」

網路社群上今天（14日）上午，有民眾發文質疑「新莊體育園區現在是遊民聚集地了嗎？」表示街友佔地為王，還張貼公告勿靠近，甚至還任意在一旁的水垢小便。貼文所附上的照片，更清楚拍下街友的誇張行徑。

街友將家當堆放在長椅處。（圖／記者游承霖攝影）

貼文一出引起網友討論，紛紛留言「遊民會把哪裡當成家，是因為椅子可以躺，把椅子中間加個橫棍，無法躺,他自然自己就會走」、「的確是治安隱憂」、「之前還看到公園裡面晚上遊民光屁股在草叢裡，嚇到我趕快離開」、「沒辦法，趕了過段時間就會跑回來，除非用鐵欄杆讓他們無法躺」。

《EBC東森新聞網》今天（14日）中午，實際前往現場查看，發現街友聚集地點，就在新莊國民運動中心1樓的座位區，至於網友拍到街友隨地小便的水溝，離新莊棒球場相當近，一靠近座位區就能聞到撲鼻惡臭，長椅上擺放著大量個人家當、杯子、保暖棉被，甚至更張貼有告示，街友們則在座位區旁喝著酒閒聊。

樓梯間成為街友的避風港。（圖／記者游承霖攝影）

《EBC東森新聞網》實際繞了整個運動中心一整圈，發現建物對外可連通的樓梯間，也可看到有幾處樓梯間，成了街友的避風港，擺放大量個人物品，另有街友躲在建物底下，架起大量雨傘遮擋。

對此，新北市社會局回應，已接獲通報並前往現場訪視，勸導個案接受安置及接受社會局相關服務；場地管理單位並已張貼雜物清除公告，後續將請清潔隊依據公告要求及廢棄物清理法規定清理現場雜物。

新北市體育局則回覆，已會同社會局、警察局、區公所等相關單位至現場，協助關懷街友及後續安置事宜，要求運動中心立即保持環境整潔，透過跨局處合作協助街友。

樓梯間成為街友的避風港。（圖／記者游承霖攝影）

新北市議員陳世軒則說，新莊體育園區是許多市民會去運動休憩的地方，街友群聚佔地為家的確會造成市民困擾，已要求體育局與園區單位針對巡邏死角（如看台、公廁周邊）增加巡邏頻次並強化夜間照明，確保市民運動的安全感，並請園方加強巡檢維護園區內的環境。

陳世軒也說，街友的問題在於就算今天離開了，改天他可能還是會回來，新北市設有街友中途之家，如何真正發揮作用協助安置並輔導他們相關技能，讓街友能重返社會就業、維持穩定生活，是長時間且得花心力去做的課題。

街友佔地為王的地點，就在新莊國民運動中心1樓座位區。（圖／記者游承霖攝影）

