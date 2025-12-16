街友倒臥地下道 中壢警通報社政資源、啟動強制就醫妥善安置

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區龍岡行人地下道為聯繫中壢車站前、後站的重要通道，平日往來人潮眾多。一名57歲彭姓街友疑似身體不適、倒臥通道，可能需要協助，員警立即前往處理。經南區遊民外展服務中心社工依專業評估後，認為彭男已無法自主生活，需立即接受醫療照護並銜接後續安置服務，但他情緒不穩、抗拒就醫。警方基於保障彭民生命身體權益的立場，通報消防隊到場協助，依規定啟動強制就醫程序。

中壢警分局今日表示，當日上午10時許獲報後，中壢警分局防治組組長謝乾一、中壢派出所警員孟翔，會同南區遊民外展服務中心社工及當地里長莊英起到場關懷訪視。處置過程中，警方與消防人員謹慎應對，確保當事人安全無虞，並由警員隨同救護車，將彭男送往衛福部桃園醫院就醫，後續將由社政單位持續評估安置與照顧事宜。

中壢警分局長林鼎泰表示，本案仰賴在地里長、居民主動通報，以及南區遊民外展服務中心發揮專業評估功能，並與警方、消防及醫療單位橫向聯繫，共同完成即時援助，展現完善的社會安全網。警方將秉持「視民如親」的核心精神為民服務，發揮警政即時應處與協調角色，共同守護民眾生命安全與社會秩序。

