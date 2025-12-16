街友倒臥地下道 中壢警、社工合作即時援助

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市中壢區龍岡行人地下道連結中壢車站前、後站，平時人潮密集，卻在日前傳出有街友倒臥通道、疑似身體不適的狀況。中壢分局中壢派出所獲報後立即到場協助，並聯繫社政單位介入，最終順利將當事人送醫安置。

街友倒臥龍岡行人地下道，警方獲報立刻通報救護到場協助。（記者翻攝）

事件發生於當日上午10時許，警方獲報後，防治組組長謝乾一、警員孟翔立即與南區遊民外展服務中心社工及當地里長趕往現場。經了解，57歲彭姓男子精神及身體狀況不佳，行動不便，已明顯無法自主照顧自身生活。

南區遊民外展服務中心社工評估後認為，彭男需立即接受醫療處置並安排後續安置，但彭男情緒不穩、反覆抗拒就醫。警方基於保障生命安全，通報消防隊到場，依程序協助啟動強制就醫。

在警方與消防人員的協助下，全程小心守護彭男安全，並由警員陪同救護車將其送往部立桃園醫院治療。後續安置及照護工作，則將由社政單位持續接手評估與追蹤。

救護到場將人強制送醫。（記者翻攝）

中壢分局表示，本案能順利處理，有賴里長、民眾即時通報，及外展服務中心的專業合作，展現跨單位的社會安全網運作。分局長林鼎泰強調，警方秉持「視民如親」精神，遇見疑似急難個案時會主動關懷、啟動通報機制，並與社政、消防及醫療單位協力，守護每一位市民的生命安全。

