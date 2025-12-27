街友凌晨陳屍街頭！疑遭3男活活打死

一名街友疑似遭人活活打死，陳屍街頭。（示意圖／Pixabay）





法國阿列日省發生一起駭人命案，一名街友當地時間昨（26）日深夜被發現死在路邊，疑似被人活活打死。當地警方已拘留3人，朝殺人罪偵辦。

根據《lefigaro》報導，一名43歲男子26日凌晨被發現倒臥在帕米耶市中心街道，已經明顯死亡。警方表示，死者是當地的一名街友，有吸毒前科，也是警方的「關懷名單」。

警方目前已帶回3名嫌疑人調查，檢察官辦公室也表示，死者的遺體已經送去解剖驗屍，初判死因為顱骨骨折，還需釐清其他傷勢、以及造成致命傷的具體原因。

案件目前偵辦進度

這起命案的3名嫌疑人目前遭檢方拘留，將繼續偵辦釐清3人涉案程度、作案分工等詳細案情，此案已經正式立案為殺人案，由富瓦檢察官辦公室主導偵辦。

