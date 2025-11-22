街友占比5年飆至31％！台中車站淪「治安盲區」

台中市府日前舉行「台中車站市容暨治安議題研商會議」，由副祕書長張大春主持。（陳雅惠提供）

台中車站街友問題惡化，市府最新簡報揭露，街友占比5年間從16％飆至31％，陳情量突破400件，引發治安疑慮。民進黨市議員批評市府處理失衡，要求跨局處強化管理，明確畫設禁止躺臥、禁止露宿區域，不能再以「人權考量」與「法令限制」消極處理。台中市府指出，有關交通局及警察局應同步介入明確畫設禁止躺臥、禁止露宿區域並提高巡邏密度部分，後續將研議辦理。

為解決台中車站街友衍生環境髒亂與治安亂象，台中市府舉行「台中車站市容暨治安議題研商會議」，由副祕書長張大春主持，簡報中指出，台中車站列冊街友人數，5年間從47人攀升至127人，占全市比例由16％增至31％，為近年最高。此外，今年前三季全市街友相關陳情達420件，其中車站占154件，主要為遊民很多、環境髒亂、便溺臭味、治安死角、鬥毆咆哮等問題 。

廣告 廣告

針對台中街友問題，市議員鄭功進要求市府年底前提出具體且量化的改善方案。（鄭功進提供）

市議員陳雅惠表示，社會局雖增加外展關懷、通報處理及5處服務據點，但街友重返現場占用空間情形依然嚴重，單靠社會局無法有效改善，要求交通局與警察局同步介入，明確畫設禁止躺臥、禁止露宿區域並提高巡邏密度，避免車站成為治安盲區。

陳雅惠強調，市府提出的就業方案，多為短時工時，難以協助街友真正脫離街頭；應與清潔隊、場站及友善企業合作，提供固定工時、穩定薪資的職缺，才能形成完整的脫貧路徑。

針對社會局強調「不能強制安置」，市議員鄭功進指出，這是法律底線，但不是市府的全部責任，市民有安全權，街友也有被照顧的權利，政府應兼顧雙方，他要求增加社工與外展人力、提高夜間訪視密度、強化精神醫療導入、提升短期安置容量，並建立交通樞紐等高風險區域的監測與快速通報機制。

鄭功進強調，「不能強制，不代表不能作為；不能驅離，不代表不能管理。」市府必須在今年底前提出具體且量化的改善方案，包括訪視頻率、安置率、醫療轉介率、跨局處協作流程與責任歸屬，讓市民看得到成果，而不是每次事件發生後才倉促滅火。

社會局表示，市府推動台中火車站周遭維護專案計畫，每日邀集相關單位辦理聯合會勘，並依場地使用規則，處理亂丟垃圾、隨地便溺、物品堆置等環境髒亂問題、勸導勿發放與整合餐食，並不定期進行宣導等，以維護周遭環境清潔，未來將持續強化跨機關合作機制，由場地管理單位明確訂定場地使用禁止事項。

交通局表示，自今年元月起，已聘請保全駐守於車站一樓公車月台，協助交通局進行場地巡檢、街友勸離、突發事件處理與通報、民眾發放愛心餐食登記等。警察局說明，目前持續由警察局第一分局及第三分局配合台中火車站場管單位市府交通局每日不定時辦理聯合會勘工作並針對火車站遊民衍生問題積極辦理。

更多中時新聞網報導

趙妮綺挺身護同學 反遭校園霸凌

振永《回到20歲》升格男主戀奶奶

章若楠夢遊抱 白敬亭激動噙淚