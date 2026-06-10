街友受雇3天踹死老闆娘 肋骨斷10根脾臟破裂命危

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（記者周德瑄／台中報導）台中市1名林姓男子（32歲）自稱街友，到1間小型卡拉OK店求職，店主郭男好心收留並讓他借用家中洗澡，豈料林男僅上工3天，便在老闆不在家時將李姓老闆娘活活踢死。雙方在店裡僅見過1次面，形同陌生人。本案昨日起由國民法官審理，預計今日宣判。

圖／翻攝免費圖庫pexels

檢方相驗李女遺體，發現其頭胸腹受到嚴重創傷，肋骨斷了10根、頭部腫脹且出現硬腦膜下出血，脾臟破裂，以傷害致死罪嫌起訴林男。林男已坦承犯行，但就是否符合自首及辨識能力是否受損存有爭議。

廣告 廣告

公訴檢察官林岳賢表示，林男犯案動機說詞反覆，僅稱口角後又提及「馬來西亞動物園、紅杏出牆」等令人費解的語句。經中國附醫鑑定，認定林男辨識與行為能力並無顯著降低，具有高度再犯風險，且員警到場時林男並非主動自首，不符減刑要件，建議求處11年6月至13年徒刑。

李女姊姊的訴訟代理人悲憤痛批，1名100公斤的男子將瘦弱的60歲婦人從有哀嚎聲踢到沒有聲音，手段極度可惡；林岳賢也感嘆，郭男好心收留街友，「世上僅存不多的善意被抹去」。

更多引新聞報導

滯留鋒面、西南氣流雙夾擊 高雄山區累積雨量近300毫米

老婆長相、身材近乎完美 唯一缺點讓老公受不了

