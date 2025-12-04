街友問題惡化 議員轟中市府

街友問題難解，民進黨台中市議員陳雅惠4日表示，台中市街友問題日益嚴重，居民苦不堪言，市政府多年宣稱有在處理，然而現實是街友隔天又回到原地，且街友領餐情形未造冊列管，痛批市府既然無法約束街友，就不要給補助。對此，台中市社會局長廖靜芝回應，市府未編列預算給街友協會，該經費為中央補助，針對街友赴協會領餐情形將造冊列管。

台中市議會昨審查三讀議案第二讀會，陳雅惠說，台中街友問題持續惡化，從車站擴散到公園、騎樓、涼亭，髒亂、便溺、夜間喧鬧與生火情形頻傳，居民苦不堪言，痛批市府多年宣稱持續處理，但街友隔天又回到原地，顯示問題完全沒有真正解決。

陳雅惠說，根據社會局明年度編列獎補助費有202億元，但與街友相關的經費卻藏在社會救助的20億元中，既無獨立分類、也無明細，外界完全無法掌握，並說明街友緊急安置僅編100萬元、喪葬費10萬元、劣勢者租屋補助僅48萬元，其餘委託安置、行動沐浴車等，全都混在大項目中，完全不知道補助金流向。

陳雅惠透露，更離譜的是，她詢問廖靜芝有無街友名冊，竟得到「吃完飯就走了，所以沒有名冊」的回應，試問市府每年補助街友中心是在補助什麼？服務對象都不知道，這算哪門子的治理？要求社會局完整公開各協會補助金額、用途及實際服務對象。對此，社會局補充，市府街友名冊截至昨天有403人，無名冊部分指的是街友赴協會領餐情形。

陳雅惠強調，街友有人權，試問居住在公園附近民眾沒有人權嗎？痛批市府既然無法約束街友，就不要給補助，也直言不要都推給中央，當地居民都在抗議，希望街友中心遠離住宅區，要求市府必須提出可執行的禁止露宿範圍、夜間巡查強度、跨局處協作模式，而不是年年用「我們有加強」幾個字打發市民。

廖靜芝回應，街友問題是各大城市需面臨狀況，除該局針對街友部分造冊提供服務，各局處也在努力，但也坦言街友有人權，僅能以勸導方式提供相關服務，該局將會持續與街友協會溝通、輔導相關單位改善，但也強調市府沒有給協會補助，很多補助是來自中央。