街友在公車月台上演全武行 揮拳揍臉帽子都噴飛

中部中心／黃毓倫、李柏瑾 台中報導

台中火車站長期以來，都有街友在地上鋪紙板聚集，衍生出不少問題，5日晚間，就有民眾在一樓公車D月台，看到兩名街友爭吵，大打出手，拍下畫面說是搶紙板大戰。不過警方獲報到場了解，原來他們是酒後起糾紛，兩人分別依傷害罪跟社維法法辦！

兩名街友在台中火車站公車D月台，大打出手，其中一人揮拳打臉。

混亂中，帽子噴飛掉到地上，任憑旁人怎麼勸都勸不聽，兩人拉拉扯扯這一幕被目擊者拍下來，po上網說是搶紙板大戰。

目擊民眾：「（聽說是為了紙板）沒有啦，喝酒的問題，喝別人的酒也要回請嘛。」

台中第三分局立德派出所長許逸維：「到場查處為兩人酒後糾紛，引發肢體衝突，造成一人輕傷。」





事發地點就在台中火車站空地，清潔人員上午去整理環境，收紙板、清理垃圾。（圖／民視新聞）









事發時間就在5號晚上六點多，當時公車還有發車，也有不少人車經過，但街友就這樣在眾目睽睽之下，公然施暴，警方接獲報案到場了解，原來不是搶紙板，而是酒精惹的禍，其中一人被打傷臉，警方將他們分別依傷害罪以及社維法裁處。

民眾：「就覺得滿危險的，感覺這個城市比較不安全。」

民眾：「火車站真的是長期，有很多遊民（街友）聚集的地方，目前看起來是沒有足夠的資源，去協助他們去做一些，就是可能再就業還是什麼，這個是長期以來，一直沒有被解決的問題。」





街友在台中火車站空地鋪紙板占位，衍生出髒亂、治安問題。（圖／民視新聞）









台中火車站長期遭街友占地鋪紙板，不只飄散異味，還有垃圾問題，清潔人員把紙板跟垃圾收完了，又找機會來占，不時鬧事讓路過民眾人心惶惶，民眾希望相關單位加強巡邏管理，維護市容和大家的安全！





