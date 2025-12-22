街友持鐮刀遊蕩彰化市街頭涉恐嚇罪 彰檢聲押獲准

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化市街友郭男昨晚在民族路持鐮刀遊蕩，員警獲報將疑似酒醉郭男帶回派出所，依恐嚇等罪嫌移送彰化地檢署複訊；檢方訊後下午向地院聲押郭男，法院也准押。

1名男子昨晚持鐮刀走在彰化市民族路上，路人見狀報警。員警獲報趕赴現場，發現是常在車站附近出沒的街友郭男，當場把他帶回派出所，因郭男有揮舞鐮刀行為，依恐嚇等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

彰化地方檢察署今天發布新聞稿指出，郭男經複訊後，檢察官認為男子犯嫌重大，有逃亡、串供及滅證之虞，向彰化地方法院聲請羈押，彰化地院傍晚也裁准羈押。（編輯：陳仁華）1141222