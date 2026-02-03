街友睡垃圾桶被載走！遭「壓縮2次」竟奇蹟生還 消防員驚呆

國際中心／游舒婷報導

美國阿拉巴馬州發生一起離奇意外，一名無家可歸的街友疑似為了躲避低溫睡在垃圾桶內，結果垃圾車清運時把他倒入壓縮槽，結果他竟然奇蹟生還，讓外界都嘖嘖稱奇。

《紐約郵報》報導，這起事件發生在阿拉巴馬州傑克森市，當地一名垃圾車司機日前清晨照常執行清運任務時，未察覺垃圾桶內有人，把一名為了躲低溫睡在垃圾桶內的街友倒入垃圾車內，等街友驚醒時，發現自己在垃圾車的壓縮槽內，且在被發現前，垃圾壓縮裝置已經啟動兩次。

垃圾車司機當時為了下車買早餐，意外聽見垃圾車後方傳出呼救聲，這才馬上關閉設備並通報求助，神奇的是，該名街友經過了兩次垃圾車壓縮竟然毫髮無傷，連前來支援的義消都感到相當驚訝，坦言這樣的救援案件在他40年的消防生涯中前所未見。

該名男子隨後被送往距離事發地約一小時車程的莫比爾市（Mobile）醫院接受進一步檢查與治療，狀況良好。報導指出，近期美國多地遭遇嚴寒天氣，遊民們面臨的風險升高，以紐約市為例，自1月19日以來，已有至少16人疑似因低溫喪命。

