街友睡垃圾桶遭壓縮2次 義消撬開驚見「神的安排」

一名街友為了取暖躲進了垃圾箱裡，沒想到連人帶垃圾一起被送入壓縮機。示意圖／翻攝自Pixabay

美國正受嚴寒天氣侵襲，甚至有人因此死亡，一名街友為了取暖躲進了垃圾箱裡，沒想到睡一半就被垃圾車收走，連人帶垃圾一起被送入壓縮機。幸運的是，街友被壓縮機壓了2次仍奇蹟生還，趕來救援的消防員也驚呼「這是神的安排」。

綜合媒體報導，這起意外發生在1月28日，當時傑克森市（Jackson）的氣溫僅有負4度C到6度C。垃圾車司機如往常沿街清理垃圾，完全沒有發現垃圾桶裡躺著一個避寒的街友。直到他前往速食店購買早餐，才聽到垃圾車上的壓縮機裡傳出慘叫聲，隨即報警協助。

當地消防局局長布朗（John Brown）表示，他的隊員接到這名情緒崩潰的司機來電，直言這樣的事情「是他從業40年來的第一次」。他指出，消防人員抵達現場時，街友和垃圾已被壓縮機壓了2次，幸好司機當時已下車，聽到慘叫後能立刻反應關掉所有設備。

前往現場的義消博爾丁（Mendy Boldin）表示，撬開壓縮機前，每個人都做好了最壞打算，必須進行一些創傷處理才能救出他，但不知為何，街友幾乎毫髮無傷，讓他直呼「這就是上帝的安排」。街友獲救後，已被送去醫院檢查治療。



