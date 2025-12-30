街友躺循環站吃喝 基警勸離要求帶走垃圾

2名街友躺在侯車站牌座椅並堆放垃圾，警方到場勸離並要求將垃圾帶走。（記者趙智偉翻攝）

▲2名街友躺在侯車站牌座椅並堆放垃圾，警方到場勸離並要求將垃圾帶走。（記者趙智偉翻攝）

基隆市二信循環站於29日下班時段，有2名街友橫躺在座椅上，經候車民眾拍照PO上社群，警方網路巡邏發現，立即派員到場勸離街友，並要求將垃圾帶離。

有民眾於29日傍晚在二信循環站候車時，看到2名街友橫躺在座椅上，甚至有1人還光著腳踩在扶手上，一旁堆放空酒瓶、飲料瓶，並掛著塑膠袋，完全無視車站大批候車民眾觀感，事經民眾在網路社群貼文，「下班尖峰時段就出來，真的不雅觀跟髒亂啦」，引發網友議論。

廣告 廣告

基警一分局忠二路派出所網巡發現民眾反映，立即派員到場處理，除勸導2名街友離開外，並要求把垃圾全部帶走，恢復侯車站牌乾淨的空間。

忠二路派出所所長徐紹文也親自上網留言回覆貼文的民眾，除說明警方立即處置情形外，並表示該所將會利用各項勤務，針對該路段加強巡查工作，注意有無街友危害公眾通行、影響市容觀瞻情形，持續通報社會處辦理安置或通報衛生單位訪視評估，以利完善社會安全網，以及兼顧照顧弱勢族群與維護公眾安全。