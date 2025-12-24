街口聯名卡改名豬富卡 大戶帳戶新增Plus等級
新年度信用卡權益陸續公布，台新街口聯名卡、永豐DAWHO卡明(2026)年也將祭出全新優惠。「台新街口聯名卡」將更名為「台新街口豬富卡」，新戶辦卡首年消費最高贈13.5%街口幣，繳納生活帳單滿額能拿5.15%好康。永豐銀行啟動全新分級制度，客戶晉升為「大戶Plus」等級後，刷DAWHO卡國內外消費享5%、6%現金回饋，每月30次跨提、跨轉免手續費。
台新銀行街口聯名卡明年將更名為「街口豬富卡」，延續現行的「免切權益、無腦刷」回饋方案，持卡一般消費送1%街口幣無上限。同時擴大「精選通路」，納入美廉社、聖德科斯等生活採買通路，新增eSIM、機場接送、市區/機場停車等旅遊消費。不論使用實體卡、街口支付、Apple Pay、Google Pay交易，均額外加碼2.5%，總共能獲得3.5%街口幣。
新戶再享專屬禮遇，明年3月31日前透過指定連結辦卡，1年內將卡片綁定街口支付、LINE Pay、icash Pay交易，或是刷卡購買機票、海外跨境交易，通通能拿10%街口幣，每月最高800元，加總整年最多能入手9,600元街口幣，還能疊加「精選通路」回饋。也就是說，在指定通路交易最高回饋率衝上13.5%。
繳納「生活帳單」也是街口支付重要的功能，持卡綁定街口支付後，於APP內的繳費專區繳納各類帳單，筆筆回饋0.15%，當月累積繳滿1,000元加送2%，合計回饋率為2.15%。明年1月~3月份當月繳費達指定門檻的前1萬名卡友，額外再贈3%，繳納帳單的回饋率將一口氣飆到5.15%。
永豐銀行「大戶DAWHO數位帳戶」明年啟用全新分級制度，除了既有的「大大」、「大戶」外，若平均財富達新台幣100萬元，且單筆換匯滿5,000元，或將DAWHO數位帳戶綁定成為永豐金證券交割戶，並完成1筆證券台股現貨交易，就能升級成為「大戶Plus」，享DAWHO信用卡國內外消費5%、6%現金回饋，以及每月跨提或跨轉30次免手續費。
台新街口豬富卡、大戶數位帳戶新權益，如下表：
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 17
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 91
記憶體噴瘋了！法人估DDR4合約價還能漲...華邦電噴量241億元 這檔「出關更大尾」爆量刷天價
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（24）日台股加權指數收盤28,371.98點，漲61.51點，漲幅0.22%，成交金額4299.94億元。觀察盤後成交額前5名，華邦電（2344...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 15
利多出盡？「這代工大廠」爆量下殺53萬張…失守40元 反觀「它」盤中寫24年新高
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（23）日台股加權指數收盤28,310.47點，漲160.83點，漲幅0.57%，觀察今日盤後成交量排行前五名個股，市場近期傳出記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
高股息慘淪提款機！國家隊狠心出場7檔達4.8億 00919、00878、0056都難逃
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（22日）終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市賣超ETF方...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
記憶體全面噴發！「這2檔」雙雙爆量漲停 華邦電、南亞科、十銓大漲逾5%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導今（24）日記憶體漲勢驚人，威剛（3260）、群聯（8299）同步亮燈，成交量分別有3.5萬張及1.3萬張，而華邦電（2344）、南亞...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 5
現賺11.6萬元！捷創科技掛牌首日大漲136% 大啖蜜月行情
捷創科技（7810）今（23）日以承銷價格每股85元掛牌上櫃，早盤以168元開出，截至10點20分，一度觸及201元，大漲116元、漲幅136%，大展蜜月行情；中籤者若賣在此價位，有望賺近11.6萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
金價持續飆破歷史新高 國家隊提款「這檔」貴金屬回收大廠近2億...再倒貨華邦電抱回2.4億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（23）日上漲160.83點、漲幅0.57%，終場以28310.47點作收，成交金額為4212.91億元。根據「玩股網」統計八大...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
43歲退休！勞保一次領變穩領6%配息，穩定現金流不為錢而活，粉圓妹：做喜歡的事忙得很開心
陽光灑在咖啡桌上，粉圓妹翻開筆記本，旁邊那張我最喜歡的圖──一座分為四層的金字塔。我笑了笑，把手放在最底層，像是在摸著自己這些年一步步堆起來的安心。「有人以為提早退休就是什麼都不做，躺在沙灘上發呆。」粉圓妹抿了一口咖啡，眼裡閃著認真的光，「但對我來說，提早退休是一種選擇──可以把時間花在想做的事上，而不是為了錢而活。」幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 7
川普政府財務包袱沉重，公債信評被降！美債光環消退，投資債券重新思考3件事
歷經債台高築、信評遭降、政府停擺等衝擊後，美國政府公債「零風險資產」的地位受到挑戰；未來投資人可改變配置策略，在美債之外，多關注優質企業債券。今周刊 ・ 15 小時前 ・ 5
國巨、華新科臉綠！被動元件承壓 九豪飆漲停力挽狂瀾...「2檔小將」強漲逾4%撐盤
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（23）日開高震盪，截至中午11點30分左右，加權指數上漲155.81點、漲幅0.55%，收在28,305.45點。觀察類股走勢，被動...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
傳三星、SK海力士 毛利率將超車台積
隨著AI運算需求重心由「訓練」走向「推論」，半導體產業的獲利結構正出現明顯變化。韓國經濟日報全球版引述消息報導，三星電子記憶體部門與SK海力士今年第四季毛利率將雙雙超越台積電，將是暌違7年後記憶體獲利能力再度凌駕晶圓代工業。工商時報 ・ 1 天前 ・ 6
跟進黃仁勳！全台最大高頻交易商威旭3.2億買北士科商辦寫新高
跟進黃仁勳！輝達（NVIDIA）總部確定進駐北士科，為周邊不動產市場掀起一波熱潮。全台最大高頻交易商威旭資訊也看好進駐，斥資3.2億元買下「遠雄商舟」16樓2戶商辦，並以每坪78.7萬元，改寫當地當辦新天價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
57萬人注意！00940「再配0.045元」年化約5.8% 最後上車日曝光
[FTNN新聞網]財經中心/綜合報導擁有約57.49萬名受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940），（22）日公告最新配息，每股再配0.045元，每張可領45元，...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 6
開盤／台積電領軍台股飆漲127點！金銀銅瘋漲 低價面板原物料全動了
美股科技股續強效應延燒，台股今（23）日開盤氣勢不俗，加權指數早盤大漲127.41點，指數重返多頭節奏，權值王台積電一馬當先，盤中上漲15元，來到1480元，成為撐盤關鍵。市場解讀，在耶誕假期前的資金布局氛圍下，風險偏好回溫，台股短線買氣明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
9檔台股高息ETF 漲幅勝大盤
12月以來台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48％，但今年來一直備感壓力的台股高息ETF卻逆轉翻揚，同期間有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，凸顯穩健高息特性，特別是近期金融股漲勢凌厲，高息股ETF成份股中持有金融類股居多，成為近期績效有撐的重要原因。工商時報 ・ 23 小時前 ・ 2
浙商大佬被抓！浙金中心900億金融產品爆雷 近萬人受害
大陸地方金融資產交易平台-浙江金融資產交易中心（簡稱「浙金中心」）自11月起爆發擠兌風暴，由祥源控股發行的若干金融資產收益權產品到期後未能兌付，規模超過200億元人民幣（約900億新台幣），公司實際控制人俞發祥因涉嫌犯罪於22日晚被公安帶走調查。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
焦點股》華邦電︰增產DDR4主流產品 買盤回籠
記憶體缺貨漲價，華邦電（2344）轉虧為盈並積極籌資擴產，12月董事會通過新增14.85億元資本支出，主要投資生產設備與廠務，加速16奈米設備導入與製程優化，預計明年將以16奈米產出市場主流的8Gb DDR4新產品，有利營收與獲利成長，帶動今價量齊揚，截至10點14分，股價暫報75.8元，上漲2.8自由時報 ・ 16 小時前 ・ 2
超商福袋驚見「股票禮品卡」 可換台積電.ETF
台股投資人開戶總人數持續增加，如今超商福袋也出奇招，除了有業者推福袋和發財卡，讓消費者有機會當輝達股東；另外還有業者祭出「潮流福袋」，開袋能看到證券股票禮品卡，刮出的投資金，可換台積電等台股和ETF。TVBS新聞網 ・ 11 小時前 ・ 4
記憶體狂潮持續洶湧！三大法人捧8億敲單華邦電1.1萬張 再砸近76億狂掃台積電
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（23）日上漲160.83點、漲幅0.57%，終場以28310.47點作收，成交金額為4212.91億元。據證交所盤後公布籌碼動...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3