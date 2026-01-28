街口違反兼職規定遭罰 王道銀防洗錢作業疏漏
金融業今(2026)年罰單再添1張。金管會近期就電子支付機構與銀行體系相關案件作出處分，街口電子支付因經理人違反兼職限制規定，且公司與董事會未落實相關查核與監督責任，裁處60萬元罰鍰。王道銀行因防制洗錢及打擊資恐相關作業未臻周延，依規定予以糾正。
針對街口支付的裁罰，主要聚焦於電子支付機構在經理人管理與內部控制制度的執行落差。街口電子支付經理人兼任有給職務，相關查核確認、資格審查與監督機制未確實運作，內部控制及稽核制度亦未有效落實，涉及違反《電子支付機構管理條例》第33條，以及其授權訂定之「專營電子支付機構內部控制及稽核制度實施辦法」第8條、第9條規定，吃下60萬元罰單。
金管會指出，電子支付機構屬高度受監理的金融科技業態，經理人資格與兼職限制攸關公司治理與風險控管，業者本身及董事會均應善盡查核與持續監督責任，確保內控制度能實質運作，而非僅止於形式設計。
除電子支付機構外，王道銀行在辦理防制洗錢及打擊資恐相關作業時，對於可疑交易監控警示的查驗程序，以及客戶收取來自高風險國家匯入款項的查證作業，均有欠確實，可能影響金融機構健全經營，金管會依銀行法第61條之1規定，予以糾正並要求改善。
今年以來，金管會各業務局已依違規態樣與風險程度，陸續採取裁罰或糾正等監理措施，其中，保險局今年初已就個案裁處395萬元罰鍰。回顧2025年，金融三業及上市櫃公司合計裁罰金額約2億255萬元，年增13.88%，為近7年次高。隨著金融科技、電子支付與跨境交易蓬勃發展，監理機關對內控制度與公司治理的要求也同步提高。
