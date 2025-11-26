街口金科聲明：泰山無權提起訴訟、法院應儘速撤銷

街口董座胡亦嘉原油基金背信案開庭。廖瑞祥攝



臺北地方法院所進行「泰山企業與街口金科間投資返還訴訟」開庭程序，街口金科表示，因泰山公司現任經營團隊皆是違法選出，法院應儘速撤銷或駁回訴訟案。街口金科創辦人胡亦嘉表示，泰山企業長期存在的公司治理問題，卻叫街口金科承擔，這明顯不合理更不合法。期盼法院能依據完整事證與法律原則，還給街口金科一個公道，避免因泰山內部治理問題，造成不應由本公司負擔之損害。

街口金口指出，依據最高法院先前判決意旨，泰山企業於112年召開之股東臨時會疑有召集程序、表決權計算及董事選任等重大瑕疵，導致相關董事及負責人均屬於「違法選出」。於112年，龍邦公司與其全資子公司保勝公司，基於攫取泰山公司經營權之併購目的取得泰山公司股份，依企併法第27條第14項應向金融監督管理委員會申報但一直未申報，使龍邦公司所持有超過10%之股份喪失表決權。但該股東會投票時確違規計算，為不可撼動之違規事實，該股東會改選明顯

廣告 廣告

違規，違規選出之董事及代表人更無泰山之代表權。

街口金科委任律師王裕文表示，現任泰山經營團隊欠缺合法代表權，因此無法代表泰山企業對外提起本件訴訟。法院亦應斟酌相關事證，儘速將本案駁回。

街口金科創辦人胡亦嘉表示，泰山公司董事會、股東會不斷違法，現在泰山公司過去三年的董事會又全部是違法的，難道這三年泰山對外的契約又都可以反悔嗎？泰山企業長期存在的公司治理問題，卻叫街口金科承擔，這明顯不

合理更不合法。期盼法院能依據完整事證與法律原則，還給街口金科一個公道，避免因泰山內部治理問題，造成不應由本公司負擔之損害。

此外，泰山公司對街口不斷用媒體抹黑攻擊，持續不斷造成街口的重大損害。期盼二審法院能儘速駁回明顯有誤之一審判決，還給街口金科一個公道。街口金科將持續捍衛公司及投資人權益；更盼未來台灣的司法能做出公平公正

的審判。

更多太報報導

國泰世華：熱錢還是多！台股明年有望創高、但三萬點難一次到位

宏碁小金雞海柏特12月下旬上櫃！ 董座：三多發威每年2位數成長、未來不排除併購

台股股王信驊外資喊讚今年大賺10股本！ 目標上調至7500元再刷台股新紀錄