街口金科「海角36億」大鬥法！泰山前董座不出庭 詹景超使「這招」攪亂戰局

龍邦公司2年前奇襲拿下老牌食品廠泰山，但前董座詹景超卸任前砸36億元買下街口金科4成股權，引發新團隊和街口金科的「海角36億」訴訟大戰。泰山一審勝訴，詹景超在二審出招，以泰山董座名義「撤回訴訟」攪亂戰局，法官兩度要求他出庭「驗明正身」，但他今天仍未現身，僅遞交公證聲明書給法院，強調撤告就是他的真意。法官只得將詹景超是否為泰山的「法定代理人」列為爭點。

泰山主張，前董座詹景超在卸任前（2023年5月6日），和街口金科、Dorian公司簽署「股份買賣」及「新股認購」協議，約定泰山以14億元買下Dorian公司持有的街口金科普通股，另以22億元認購街口增資的新股。街口金科甚至代Dorian收下13億9580萬元交易款（扣除證交稅），泰山同年5/8將35億9580萬元交易款匯入街口金科的台新銀行帳戶。

泰山主張，詹景超無權代理泰山簽協議，且僑外資Dorian當時通過的「認購協議」未通過投審會許可，根本無法交割，要求街口金科還錢。一審判泰山勝訴並裁准假執行。

全案上訴高院纏訟，詹景超卻突然出手參戰，他在今（2025）年11/12遞狀給高院，指稱2023年5月31日的股東臨時會雖然決議選任劉偉龍為董事，再選任劉偉龍為董事長，但景勛投資公司向商業法院提起撤銷決議之訴後，雖遭駁回，但最高法院已廢棄發回更審。詹景超因而認定，泰山當時未有效選任劉偉龍為董事長，劉無權代表泰山起訴，他因而以原董事長的身分「撤回起訴」。

高院日前開庭，街口金科律師團主張，根據詹景超的陳報狀，顯然劉偉龍無法代表泰山提告；泰山的律師團則認為，詹景超無權代表泰山，況且這份撤回狀未蓋公司大小章，不具法律效力。法官見兩造爭論不休，決定先傳喚詹景超「驗明正身」，至少釐清陳報狀是不是他本人寫的。

據了解，高院12月初對詹景超發出傳喚通知後，詹景超旋即在12/12遞交陳報狀給高院，強調當天已經安排重要行程，恐怕無法如期到庭，他指稱，為了讓程序順利進行，因而先擬具聲明書，並到台北地院所屬的民間公證人事務所進行公證，以利法院確認，這就是他本人擬的聲明書，詹景超還親自簽名佐證。

詹景超聲明表示，他確實在11/12間以「泰山企業股份有限公司董事長」名義，向高院民事庭遞交民事撤回狀，他強調，書狀內容就是他的真意，文末的簽名也是他親自簽署，為昭慎重，因此立書為憑。

據了解，高院接獲他遞的陳報狀後，仍認為有傳喚必要，曾再次確認詹景超能否到庭，但他另於12/23再次遞狀表示無法出庭。高院今天開庭，依然不見其身影。

不過，詹景超的舉動已認證，他本人確實有撤告之意，但他究竟有沒有權限代表泰山這樣做？兩造律師團仍有主張。

據了解，本案涉及2023年、2024年的兩次股東會改選爭議。首先是2023年5月31日泰山臨時股東會全面改選董事，推舉劉偉龍擔任董事長，代表詹景超的景勛投資向商業法院提告撤銷決議，遭法院駁回，但此案已遭最高法院廢棄發回更審。其次是，2024年5月28日，泰山股東會再度改選董事，重新推舉劉偉龍為董事長。

法官今天當庭向兩造律師團提示詹景超的兩份陳報狀後，諭知雙方要將此部分列入攻防，法官更加碼兩個爭點，包括一、詹景超是否為泰山上訴的法定代理人，這部分涉及11/12撤回起訴狀的效力；二、泰山今（2025）年12/18陳報去（2024）年5/28股東會推舉董事，再推選劉偉龍擔任董事長的決議效力。

法官指出，本案涉及的可能是兩次股東會選舉效力，有必要再查明，諭知明（2026）年2月9日下午4點再開庭續行準備程序。

