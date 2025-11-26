街口金科「36億股款案」峰迴路轉！ 前泰山董座奇襲「撤回訴訟」 高院要查

前泰山董座詹景超突然以正牌董事長身分遞狀撤告，介入泰山、街口金科的投資訴訟，資料照。泰山提供



龍邦公司2023年奇襲拿下老牌食品廠泰山，但泰山前董座詹景超卻在卸任前砸36億元買下街口金科4成股權，泰山新團隊提告要求街口金科返還，一審判泰山勝訴。高院今天開庭，法官表示已接獲詹景超的「撤回訴訟」狀，指股東臨時會違法選任董事，現任董座劉偉龍因而無權代理提告，詹表明撤告。雙方律師團攻防激烈，法官則認為，撤回狀僅有詹景超簽名，沒有公司章，法官決定傳詹景超到庭「驗明正身」。

泰山提告主張，前董座詹景超趕在卸任前（2023年5月6日），和街口金科、Dorian公司簽署「股份買賣」及「新股認購」協議，約定泰山以14億元買下Dorian公司持有的街口金科普通股，另以22億元認購街口增資的新股。街口金科甚至代Dorian收下13億9580萬元交易款（扣除證交稅），泰山在同年5/8將35億9580萬元交易款匯入街口金科的台新銀行帳戶。

廣告 廣告

泰山主張，時任董事長詹景超帶領無權代理泰山簽協議，且僑外資Dorian當時通過的「認購協議」未通過投審會許可，根本無法交割，要求街口金科還錢。一審判泰山勝訴並裁准假執行，北院查封街口金科總部。全案上訴高院纏訟。

泰山董事長鬧雙胞時，詹景超曾挺身開記者會。資料照。泰山提供

街口金科認同詹景超「撤回起訴」

據了解，詹景超近日也參戰訴訟，他在11/12突然向高院遞狀，指稱2023年5月31日的股東臨時會雖然決議選任劉偉龍為董事，然後選認為董事長，但景勛投資公司提起撤銷決議之訴後，遭法院駁回，但最高法院已撤銷發回更審，他因此認為，泰山當時未有效選任劉偉龍為代表人，劉無權代表起訴，他要以原董事長的身分「撤回起訴」。高院旋即要求兩造律師團準備答辯。

街口金科律師團認為，當年的股臨會上，劉偉龍是市場派代表，在現場的詹景超已根據《企業併購法》提出異議，依照《企併法》效果規定，表決上限為10%，超過部分都沒有表決權，因此股臨會的決議效力有問題，才會被最高法院撤銷發回，因此，劉偉龍自始不能代理泰山。在此之前，泰山的法定代理人還是詹景超，他的撤回狀具有法律效果。

詹景超之前涉炒股，遭北檢800萬交保、限制出境。資料照。呂志明攝

泰山：撤回狀沒蓋公司大章

泰山律師團也不甘示弱，強調這份撤回狀不可採信，因為沒有蓋公司大章，「為了這份狀子忙一場，沒有意義。」律師團也認為，詹景超無權撤回訴訟，不管股臨會有沒有程序問題，該爭議仍由商業法院審理中，在法院撤銷訴訟尚未確定前，劉偉龍依然是合法代理人，因此起訴有效。

泰山律師團強調，一定要判決確定才會發生撤銷效力，股臨會的決議目前仍有效。此外，泰山今（2025）年12/10即將召開的股臨會，是持股過半的股東召集的，龍邦在2023年12月31日前是以併購為目的取得泰山股份，相關事實也都在公開資訊觀測站公告了。

街口律師團則回嘴說，本案既然是泰山起訴，有沒有「合法代理」是程序問題，法院應該優先查明。如果劉偉龍並非法定代理人，顯見原判決有重大瑕疵。原審沒有闡明法定代表權限制，也沒有讓兩造辯論，也沒有就街口金科主張的「董事會決議是否有效」辯論，屬突襲性裁判，應將本案廢棄發回。

龍邦拿下泰山經營權後，由劉偉龍接任董事長迄今。資料照。廖瑞祥攝

詹景超提的？法官也疑惑

兩造爭鋒相對，法官也有疑慮。

法官認為，目前討論這些真的太早了，而且撤回狀上只有詹景超的簽名，沒有蓋公司大小章，無法確定是不是他提的，且根據雙方的股權買賣契約書顯示，當時詹景超也只有蓋公司大小章（街口金科創辦人胡亦嘉則簽名及蓋公司大小章），無法比對簽名筆跡，「想不出其他方式可以比對，不知道是不是他，可能要找他問一問」。

街口金科律師團率先贊成，「最好請他說明」，而且本案有假執行程序，有急迫性，必須儘快處理。律師團再次強調，原判決是突襲性裁判，有重大瑕疵應發回。

泰山律師團痛斥，當時在一審打官司時，兩造都不爭執本件的股權買賣必須經過泰山董事會決議，一審開那麼多庭，街口金科都只有主張他們不是泰山內部人，不清楚細節。到了二審卻主張沒有「充分辯論」，非常莫名。兩邊在一審都有律師團，「狀子拿出來看一看就知道了。」

泰山律師團當庭酸說，對造聲稱很急迫，又要求把詹景超叫來，這不是在拖時間嗎？顯然街口金科主張的「急迫」不存在。街口金科律師團則回防說，如果詹景超的撤回狀合法，街口金科將同意撤回訴訟。

法官聽完兩造意見後，決定12/29下午4點半再開庭，屆時將通知詹景超出庭說明原委，確認是否為他的真意。

更多太報報導

獨家／追36億股款二審鬥法！ 街口金科當庭揭交易始末 泰山轟「先射箭再畫靶」

泰山前董事會糟了！處分全家股權、投資街口、擴建包裝水廠3決議 全遭法院判無效

泰山追36億決戰二審！街口金科怨媒體「鋪天蓋地」 法官狂問「這些事」