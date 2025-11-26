街口金科「36億股款案」峰迴路轉！ 前泰山董座奇襲「撤回訴訟」 高院要查
龍邦公司2023年奇襲拿下老牌食品廠泰山，但泰山前董座詹景超卻在卸任前砸36億元買下街口金科4成股權，泰山新團隊提告要求街口金科返還，一審判泰山勝訴。高院今天開庭，法官表示已接獲詹景超的「撤回訴訟」狀，指股東臨時會違法選任董事，現任董座劉偉龍因而無權代理提告，詹表明撤告。雙方律師團攻防激烈，法官則認為，撤回狀僅有詹景超簽名，沒有公司章，法官決定傳詹景超到庭「驗明正身」。
泰山提告主張，前董座詹景超趕在卸任前（2023年5月6日），和街口金科、Dorian公司簽署「股份買賣」及「新股認購」協議，約定泰山以14億元買下Dorian公司持有的街口金科普通股，另以22億元認購街口增資的新股。街口金科甚至代Dorian收下13億9580萬元交易款（扣除證交稅），泰山在同年5/8將35億9580萬元交易款匯入街口金科的台新銀行帳戶。
泰山主張，時任董事長詹景超帶領無權代理泰山簽協議，且僑外資Dorian當時通過的「認購協議」未通過投審會許可，根本無法交割，要求街口金科還錢。一審判泰山勝訴並裁准假執行，北院查封街口金科總部。全案上訴高院纏訟。
街口金科認同詹景超「撤回起訴」
據了解，詹景超近日也參戰訴訟，他在11/12突然向高院遞狀，指稱2023年5月31日的股東臨時會雖然決議選任劉偉龍為董事，然後選認為董事長，但景勛投資公司提起撤銷決議之訴後，遭法院駁回，但最高法院已撤銷發回更審，他因此認為，泰山當時未有效選任劉偉龍為代表人，劉無權代表起訴，他要以原董事長的身分「撤回起訴」。高院旋即要求兩造律師團準備答辯。
街口金科律師團認為，當年的股臨會上，劉偉龍是市場派代表，在現場的詹景超已根據《企業併購法》提出異議，依照《企併法》效果規定，表決上限為10%，超過部分都沒有表決權，因此股臨會的決議效力有問題，才會被最高法院撤銷發回，因此，劉偉龍自始不能代理泰山。在此之前，泰山的法定代理人還是詹景超，他的撤回狀具有法律效果。
泰山：撤回狀沒蓋公司大章
泰山律師團也不甘示弱，強調這份撤回狀不可採信，因為沒有蓋公司大章，「為了這份狀子忙一場，沒有意義。」律師團也認為，詹景超無權撤回訴訟，不管股臨會有沒有程序問題，該爭議仍由商業法院審理中，在法院撤銷訴訟尚未確定前，劉偉龍依然是合法代理人，因此起訴有效。
泰山律師團強調，一定要判決確定才會發生撤銷效力，股臨會的決議目前仍有效。此外，泰山今（2025）年12/10即將召開的股臨會，是持股過半的股東召集的，龍邦在2023年12月31日前是以併購為目的取得泰山股份，相關事實也都在公開資訊觀測站公告了。
街口律師團則回嘴說，本案既然是泰山起訴，有沒有「合法代理」是程序問題，法院應該優先查明。如果劉偉龍並非法定代理人，顯見原判決有重大瑕疵。原審沒有闡明法定代表權限制，也沒有讓兩造辯論，也沒有就街口金科主張的「董事會決議是否有效」辯論，屬突襲性裁判，應將本案廢棄發回。
詹景超提的？法官也疑惑
兩造爭鋒相對，法官也有疑慮。
法官認為，目前討論這些真的太早了，而且撤回狀上只有詹景超的簽名，沒有蓋公司大小章，無法確定是不是他提的，且根據雙方的股權買賣契約書顯示，當時詹景超也只有蓋公司大小章（街口金科創辦人胡亦嘉則簽名及蓋公司大小章），無法比對簽名筆跡，「想不出其他方式可以比對，不知道是不是他，可能要找他問一問」。
街口金科律師團率先贊成，「最好請他說明」，而且本案有假執行程序，有急迫性，必須儘快處理。律師團再次強調，原判決是突襲性裁判，有重大瑕疵應發回。
泰山律師團痛斥，當時在一審打官司時，兩造都不爭執本件的股權買賣必須經過泰山董事會決議，一審開那麼多庭，街口金科都只有主張他們不是泰山內部人，不清楚細節。到了二審卻主張沒有「充分辯論」，非常莫名。兩邊在一審都有律師團，「狀子拿出來看一看就知道了。」
泰山律師團當庭酸說，對造聲稱很急迫，又要求把詹景超叫來，這不是在拖時間嗎？顯然街口金科主張的「急迫」不存在。街口金科律師團則回防說，如果詹景超的撤回狀合法，街口金科將同意撤回訴訟。
法官聽完兩造意見後，決定12/29下午4點半再開庭，屆時將通知詹景超出庭說明原委，確認是否為他的真意。
更多太報報導
獨家／追36億股款二審鬥法！ 街口金科當庭揭交易始末 泰山轟「先射箭再畫靶」
泰山前董事會糟了！處分全家股權、投資街口、擴建包裝水廠3決議 全遭法院判無效
泰山追36億決戰二審！街口金科怨媒體「鋪天蓋地」 法官狂問「這些事」
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 12 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 9 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 7 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 7 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 15 小時前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 12 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 1 天前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 1 天前
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
日職》不只簽約林安可 西武獅也報價給台電投手王宇傑
日本職棒西武獅2025年球季結束從台灣職棒簽約外野手林安可，其實西武球團對於台灣戰力展現企圖心，10月報價簽約金28萬美元（約合新台幣884萬元）給台灣電力22歲投手王宇傑，少見到業餘打球4年還能獲得海外如此不錯報價，王宇傑拒絕了。TSNA ・ 5 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
準天琴颱風「最快今夜生成」！冷雨彈掃全台 低溫再探15度
未來1週又濕又冷！東北季風持續影響，26日起清晨低溫下探15度，今年第27號颱風「天琴」最快將在25日晚間至26日生成，屆時外圍水氣北上，各地降雨機率增加。中天新聞網 ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前