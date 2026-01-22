街聲年度音樂大獎揭曉 熱狗台上有感：音樂永遠才是重點

李竺芯與頒獎人 MC Hotdog熱狗。（StreetVoice街聲提供）

第3屆「街聲年度音樂趨勢大獎」21日揭曉，「年度評審團推薦」獎由野巢、心頭肉 MindBodySoul、李竺芯、Gummy B，以及歌曲〈秋夜晚霞〉、〈Rule 男 Freestyle〉、〈WAR & LUV〉等作品獲得肯定。典禮邀請 MC HotDog 熱狗擔任頒獎人，現場星光雲集。

MC HotDog熱狗一上台，一番話引起台下熱烈鼓掌：「今天外面有點冷，大家注意保暖，小心猝死（台下大笑）。街聲是一個很棒的平台，它是很多獨立音樂人夢想的起點，也是很多嘻哈音樂人的起點，像是蛋堡、頑童，甚至張震嶽一直到現在都還在街聲上發表他的Demo。」在短影音的時代，熱狗提醒台下音樂人：「大家不要忘了，音樂永遠才是重點！」 今年該獎項競爭激烈，最終由野巢、心頭肉 MindBodySoul、李竺芯、Gummy B四組音樂人，以及歌曲COLD DEW〈秋夜晚霞〉、楊舒雅〈Rule 男 Freestyle〉、Gummy B〈WAR & LUV〉獲獎。從MC HotDog熱狗手中拿到獎的李竺芯感性發言：「現在在各位面前的是一部電影，我第一首上傳街聲的歌曲是在2012年，14年前，那時是我最低潮的時候；我第一次寫出完整的歌是在小六，25年的時間，街聲見證了金曲獎前面這些大家看不到的歷程！」

頒獎人之一Tizzy Bac。（StreetVoice街聲提供）

華語原創音樂平台 StreetVoice 街聲自2006年成立，今年屆滿20週年，持續扮演原創音樂發表與培育的重要角色。本屆頒獎典禮邀請 MC HotDog 熱狗、Tizzy Bac、血肉果汁機、黃玠、吳志寧等多位從街聲出發的音樂人回歸擔任頒獎嘉賓，象徵世代傳承。 回應產業變化，本屆獎項首度設立 AI 創作與海外特別獎。張培仁指出，面對新科技帶來的衝擊，街聲選擇持續觀察與理解，在不掩蓋創作者努力的前提下，為未來建立更清楚的討論與分類基礎。海外獎項則頒予日本雙人組 IRIS MONDO 與馬來西亞校園創作平台「學海杯」，展現亞洲華語原創音樂的多元樣貌。

