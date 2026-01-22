街聲年度音樂趨勢大獎！超大咖歌手驚喜現身 鼓勵新人不要害羞

記者鄭尹翔／台北報導

街聲年度音樂趨勢大獎。（圖／StreetVoice街聲）

華語原創音樂重要平台 StreetVoice 街聲迎來成立20週年里程碑，本屆頒獎典禮集結 MC HotDog 熱狗、Tizzy Bac、血肉果汁機、黃玠、吳志寧等多位從街聲出發的重量級音樂人擔任頒獎嘉賓，象徵街聲一路以來陪伴音樂人成長、累積能量的核心精神「夢想的起點」。

街聲年度音樂趨勢大獎，得獎人李竺芯和頒獎人MC Hotdog熱狗（左）。（圖／StreetVoice街聲）

街聲創辦人張培仁在典禮前表示，面對快速變動的產業環境，音樂人要走得長遠並不容易，而街聲20年來始終致力於在創作者尚未被市場選中之前，提供「被理解、被聽見」的空間。他強調，「街聲年度音樂趨勢大獎」不只是年度成果整理，更是一場回應創作環境、世代更迭與平台角色轉變的集體對話，未來也希望持續陪伴音樂人走得更遠。

典禮高潮由 MC HotDog 熱狗頒發「年度評審團推薦」獎，他一上台便炒熱氣氛，直言街聲是許多獨立與嘻哈音樂人的起點，包含蛋堡、頑童，甚至張震嶽至今仍在街聲發表 Demo。他也鼓勵新生代創作者：「不要害羞，想合作就放馬過來！」並提醒在短影音盛行的時代，「音樂本身永遠才是最重要的。」本屆獲獎者包括野巢、心頭肉 MindBodySoul、李竺芯、Gummy B，以及多首備受矚目的年度作品。

回應創作型態的轉變，街聲今年首度設立 AI 創作與海外特別獎，展現對新科技與國際交流的關注。海外亮點包含日本雙人組合 IRIS MONDO 及馬來西亞《星洲日報》校園平台「學海杯」，象徵街聲不僅深耕台灣，也成為亞洲華語原創音樂的重要交流窗口，讓更多作品被國際聽見。

此外，范曉萱驚喜現身鼓勵音樂人，Tizzy Bac、血肉果汁機、黃玠與吳志寧也分別頒發重要獎項，肯定新音樂人與年度單曲的創作能量。街聲目前累積近200萬會員、5萬名音樂人，並透過音樂人基地與周邊商店，打造從創作、發表到變現的完整支持系統。街聲以20年的耕耘證明，原創音樂的未來，正持續在這裡被看見、被聽見。

