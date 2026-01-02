街舞人崩潰！美潮牌Dickies拋震撼彈 1/15撤出台灣市場

美國知名休閒工裝品牌Dickies近日驚傳將於2026年1月15日全數撤出台灣市場，讓許多忠實粉絲感到錯愕。該品牌自2011年進入台灣以來，一直受到年輕消費者的喜愛。根據了解，Dickies的台灣官方網站已經關閉，並不再對外銷售任何商品。

美國知名休閒工裝品牌Dickies近日驚傳將於2026年1月15日全數撤出台灣市場，讓許多忠實粉絲感到錯愕。 （圖／翻攝Google Maps）

早在2025年11月，Dickies就曾在其電商平台上宣布終止商品下單功能，隨後便引發了消費者的關注與疑慮。最近，有網友在社群平台Threads透露，專櫃店員表示，品牌最晚將於1月15日完全撤出台灣。這一消息迅速引起了廣泛討論，許多消費者紛紛表示應該趕快前往專櫃購買，因為未來可能無法再見到這個品牌。

此外，雖然有傳聞指出Dickies可能會由新公司接手，但具體情況尚未明朗，讓人對品牌未來在台灣的運作充滿疑問。Dickies的粉絲們對於這一變化感到失落，並期待品牌能以新的形式回歸。

