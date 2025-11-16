街舞大賽展活力四射 賴清德：府前廣場獻給全國人民辦運動賽事

總統賴清德今天親自出席，在總統府前廣場登場的2025總統盃全民運動賽事「街舞大賽」決賽。他指出，街舞是一種自由的語言，只要給予一個空間、一段旋律，舞者就有辦法創作出一個屬於自己的宇宙；決賽地點選在府前廣場，是把過去追求民主的政治場域，獻給全國人民舉辦運動賽事。

總統賴清德（二排左四）16日到凱達格蘭大道出席 「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會，賴清德與評審擺出手勢合影。（中央社）

賴清德穿著活動帽T由運動部長李洋陪同出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會，在合照時喊出「DJ Drop the beat」宣布比賽開始。

賴清德致詞指出示，熱烈歡迎所有街舞舞者參與今年總統盃街舞大賽，要推廣街舞，一方面也要鼓勵創作，所以舉辦總統盃街舞大賽，而且決賽地點選在總統府前廣場，就是把這個過去追求民主政治場域，獻給全國人民舉辦運動賽事；他詢問在場者「大家贊成嗎？」台下民眾立即發出歡呼聲。

總統賴清德（圖）16日到凱達格蘭大道出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會、進場與大家熱情打招呼。（中央社）

賴清德表示，今年的街舞大賽，有U15的小朋友、U18的年輕人，還有社區媽媽以及長輩，換句話說，總統盃是全民運動的主場，「要比賽就來總統盃比」。

賴清德說，今年第一屆舉辦難免比較辛苦，要給予運動部、文總掌聲，更要給予所有評審、所有參賽者最熱烈的掌聲，他希望一年比一年盛大，辦得一年比一年好，祝福每個參賽選手都能拿出最好的表現，讓賽事更加圓滿。

總統賴清德（圖）16日到凱達格蘭大道出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會，賴清德應邀致詞。 （中央社）

李洋致詞表示，今天很高興來到總統府前，這樣的場合讓大家一次又一次看到總統對運動是多麼重視，從今年運動部成立，到總統府前的總統盃，一再告訴大家，政府多麼重視街舞文化。李洋還笑說，「感覺其他運動會吃醋，羽球就有點吃醋」， 但是要藉這個機會告訴大家，運動部的成立，希望符合各位的期待，藉由全民參與，推動全民運動，讓大家身體更健康。