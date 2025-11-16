街舞大賽首登凱道前 賴清德總統親臨加油

賴清德總統、運動部李洋部長總統盃街舞大賽決賽合影。（運動部提供）

記者陳建興／台北報導

由運動部主辦 「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽，今（16）日在臺北凱達格蘭大道盛大開跳，全臺上千名舞者齊聚，創下臺灣街舞比賽參賽組數與規模新紀錄，也是臺灣史上首次有街舞登上總統府前舞臺，更是全球極少數能在國家象徵地標舉行的街舞盛會，象徵街舞文化正式從街頭走向主流，成為全民運動的新篇章。

賴清德總統出席開幕，晚間並觀看霹靂舞及排舞的決賽。賴總統表示，街舞是自由的語言，只要有空間、有一段旋律，舞者就能創作出自己的宇宙，希望透過總統盃街舞大賽，能夠鼓勵創作、鼓勵運動。這次參賽者從小朋友、年輕人、到家長都有，證明總統盃是全民運動的主場。李洋部長則說，從巴黎奧運由孫振擔任掌旗官，到運動部成立，到在府前辦理總統盃街舞大賽，都展現政府對街舞文化的重視，未來運動部會持續推廣全民運動，讓更多人能夠參與。

賽事現場氣氛熱烈，選手陣容包括奧運霹靂舞國手孫振、世界冠軍B-girl楊加力、冠軍舞團 IP Lockers、南臺灣超人氣兒童舞團蘋果家族、以及以創意與女力著稱的 POPSY女力團 等皆登臺較勁。本屆更有輪椅舞者「輪舞浪潮」挑戰 all style 排舞並成功晉級決賽，他們以堅毅與節奏舞出生命力量，現場觀眾報以最熱烈掌聲。這也正與運動部成立「適應運動司」的政策理念相呼應，運動部將持續推動更友善、無障礙且共融的運動環境，讓各個族群都能在全民運動中找到舞臺與成就。

本次決賽評審團堪稱臺灣街舞史上最夢幻組合，陣容橫跨歐亞、橫貫世代，被舞者譽為「街舞史上最強評審團」，有韓國人氣節目「街頭女戰士」傳奇舞者Honey J、ReiNa、Redlic，歐洲冠軍Spider、韓國世界冠軍B-girl YELL，以及臺灣頂尖代表HRC總團長剛一、IP Lockers團長囂張、Waccking推手Chrissy哈妹與Akuma Diva百川等人。

現場除了緊張刺激的對決，也有家長自組啦啦隊吶喊助陣，孩子晉級時的喜悅與擁抱成為最動人的畫面，展現「全民運動、人人參與」的真實精神。閉幕典禮上，選手代表也特別將象徵街舞精神的紀念帽贈予賴清德總統，表達全體舞者對全民運動推廣的感謝。

輪椅舞者「輪舞浪潮」挑戰_all_style_排舞成功晉級決賽。（運動部提供）

最終由EX-KIDS、HRC BEAST KIDS、nonstop、動動手動動腳、VOSSI 及Breaking bad crew奪得排舞各組冠軍，由Snappy Two、當心兒童A、YA CK、Purify the Mind、Championhood及IP LOCKERS奪得Battle各組冠軍，由GUGU GAGA、山丘鬼殺隊、The Hans、Hiraeth Bboy、TC NEW BLOOD及CITY4 INSTRUMENT奪得霹靂舞各組冠軍。更多賽事資訊請至官方網站 www.pcsdance.tw或搜尋「總統盃街舞」。