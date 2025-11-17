街舞文化驚艷凱道 賴總統出席總統盃街舞大賽

輪椅舞者「輪舞浪潮」挑戰 all style 排舞成功晉級決賽。(運動部提供)

評審囂張老師代表贈送總統街舞帽子作為紀念。(運動部提供)

國內首次在總統府前辦理街舞盛會。(運動部提供)

運動部李洋部長於總統盃街舞大賽致詞。(運動部提供)

由運動部主辦的「2025 總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽昨天（16日）在臺北凱達格蘭大道登場，吸引全臺上千名舞者共襄盛舉，締造臺灣街舞比賽組別與規模的新紀錄。這不僅是街舞首次站上總統府前舞臺，也是全球少數能以國家象徵地標作為舞臺的街舞盛事，代表街舞文化正式從街頭邁入主流，開創全民運動的新頁。

賴清德總統表示，街舞是一種自由的語言，只要有空間與一段旋律，舞者便能創造屬於自己的宇宙。他期盼透過總統盃街舞大賽，激發更多創作與運動能量。本屆參賽者橫跨兒童、青少年到家長，各族群齊聚一堂，也凸顯總統盃作為全民運動主場的重要性。運動部李洋部長則提到，從巴黎奧運由孫振任掌旗官、運動部成立、到如今在總統府前舉辦街舞大賽，均展現政府對街舞文化的重視；未來運動部將持續推廣全民運動，使更多民眾能夠投入其中。

廣告 廣告

運動部表示，賽事現場氣氛沸騰，陣容包含奧運霹靂舞國手孫振、世界冠軍 B-girl 楊加力、冠軍舞團 IP Lockers、南臺灣超人氣兒童舞團蘋果家族以及以創意與女力著稱的 POPSY 女力團等。本屆由輪椅舞者「輪舞浪潮」挑戰 all style 排舞並成功晉級，以節奏與毅力詮釋生命力量，贏得觀眾最熱烈的掌聲。這也呼應運動部成立「適應運動司」的理念，未來將持續打造更友善、無障礙、共融的運動環境，讓每個族群都能在全民運動中找到屬於自己的舞臺與成就。

本次決賽評審團堪稱臺灣街舞史上最華麗陣容，橫跨歐亞、跨越世代，被舞者譽為「街舞史上最強評審團」。名單包含韓國節目《街頭女戰士》傳奇舞者 Honey J、ReiNa、Redlic，歐洲冠軍 Spider、韓國世界冠軍 B-girl YELL，以及臺灣頂尖代表——HRC 總團長剛一、IP Lockers 團長囂張、Waccking 推手 Chrissy 哈妹與 Akuma Diva 百川等人。

最終由EX-KIDS、HRC BEAST KIDS、nonstop、動動手動動腳、VOSSI 及Breaking bad crew奪得排舞各組冠軍，由Snappy Two、當心兒童A、YA CK、Purify the Mind、Championhood及IP LOCKERS奪得Battle各組冠軍，由GUGU GAGA、山丘鬼殺隊、The Hans、Hiraeth Bboy、TC NEW BLOOD及CITY4 INSTRUMENT奪得霹靂舞各組冠軍。更多賽事資訊請至官方網站或搜尋「總統盃街舞」。

­