街舞躍上孔廟舞台 「過癮 ZeroOne」國際賽41萬獎金點燃高雄舞林

街舞節奏走進傳統文化場域，高雄再度展現城市多元與包容的文化能量。由「過癮萬事屋」主辦，高雄市政府青年局、文化局共同協辦的「過癮 ZeroOne 國際街舞賽事」，12月20日至21日在左營孔廟盛大登場，吸引近千名國內外舞者齊聚高雄，爭奪總獎金高達41萬元。在古樸廟埕與現代街舞交會下，為觀眾帶來一場震撼視覺與文化想像的跨界演出。

↑圖說：高雄市政府青年局長林楷軒（左五）21日出席「過癮 ZeroOne 國際街舞賽事」決賽現場，除上台致詞外，亦抽出16強對戰組合並與12位國內外評審合影，為精彩決賽揭開序幕。（圖片來源：主辦單位提供）

青年局長林楷軒21日親臨決賽現場，為挺進16強的頂尖舞者加油打氣，並與選手熱情互動。他表示，街舞是青年展現自我與連結世界的重要文化語言，青年局長期推動舞蹈展演平台，此次透過觀摩民間團隊辦理國際賽事，交流執行經驗與量能，期盼未來持續以公私協力方式，讓高雄成為青年舞者累積實力、走向國際的重要基地。

主辦單位指出，「過癮 ZeroOne 國際街舞賽事」以促進街舞文化交流與國際接軌為核心，結合競技與展演，讓不同舞風、世代與背景的舞者在同一舞台切磋交流。其中最受矚目的「Judge Battle」，由評審舞者即興對決，充分展現街舞高度即時性與專業技術，將現場氣氛推向高潮。

↑圖說：「過癮 ZeroOne 國際街舞賽事」匯聚國內外舞者、評審與演出嘉賓共襄盛舉，賽事結合舞蹈競技、音樂演出與國際評審交流，展現街舞文化跨界融合的多元樣貌。（圖片來源：主辦單位提供）

活動期間，多組舞者與表演團體輪番上陣，包括舞者 POP POP JOE、日本街舞團體 HILTY & BOSCH 等，展現各具特色的舞風與舞台魅力；現場並邀請藝人許凱皓進行 CALL OUT 互動，饒舌歌手 Ye!!ow、Bu$Y 接力演出，透過音樂與舞蹈的跨界結合，打造熱血沸騰的舞台能量。國際評審交流賽與賽後 DJ Party Time，更讓舞蹈與音樂串聯不間斷，為整體賽事畫下熱烈句點。

決賽結果由法國舞者 Fabbreezy 以精湛舞技與創意編排奪冠，抱走10萬元獎金，亞軍同樣由法國舞者 Creesto 拿下，獲得7萬元獎金；其餘晉級4強、8強及16強的選手，也分別獲得4萬、2萬與1萬元獎勵，總獎金達41萬元，展現主辦單位對街舞文化的高度投入。

↑圖說：賽事最終由來自法國的Fabbreezy（左二）憑藉精湛舞技與創意編排奪得冠軍，抱走10萬元大獎。（圖片來源：主辦單位提供）

主辦單位也感謝市府團隊的協力支持，青年局在籌備期間提供專業建議，文化局則協助整合左營孔廟場地與文化資源，使賽事得以在兼具歷史意涵與公共性的場域舉行，成功呈現街舞文化與傳統空間跨界融合的嶄新樣貌。

