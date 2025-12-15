街角意象雕塑遭損壞偷竊 台南市文化局報警處理

來到台南著名的古蹟區，附近的祀典武廟、赤崁樓，都是遊客喜歡來踏訪的地點，而近期台南市文化局更在中西區設置7座，以府城古地名為題的「巷仔niau」意象雕塑，沒想到一個遭到碰撞、一個甚至裝置的示意牌被偷走。

台南市民受訪說道，「現在銅漲價，但一小塊也沒什麼價值。」

另一位台南市民也說道，「對對對，被偷走了，我有看到，我走過去有時候會注意一下，大概被偷1到2週了。」

中國遊客認為，「我們的話就是來玩5至6日，我們是想在台南是想深入了解當地的文化，我就整體上來說，我們還是要呼籲，這個東西為什麼要設置在這裡，以及為什麼要保護它。」

為讓民眾與遊客以輕鬆、親近的方式走進府城歷史，台南市文化局打造7隻以府城古地名為題的「巷仔niau」意象雕塑，分別放置在大西門、大井頭、鷲嶺等地，文化局呼籲友善對待這些作品。

台南市文化局長黃雅玲說明，「可能造型太受歡迎被民眾偷走了， 這件事情其實我們也覺得是蠻嚴重的一個行為，所以我們發現之後立刻報警處理。」

根據目前文化局統整，7座當中有2座損壞、缺件，後續也會啟動修復工作，至於失竊的配件也已經向警方報案，文化局期盼透過民眾與政府攜手合作，守護屬於台南府城的美麗街角風景。

