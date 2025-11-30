「街談巷語」話竹籬 眷村主題展憶當年

記者黃朝琴／臺北報導

北投中心新村「街談巷語」眷村主題展即起登場，新村總監李曉雯表示，該展分為2大展館12個展間，復刻昔日眷村、北投軍醫院的場景與聲音，透過實體沉浸式體驗，結合解謎遊戲〈無人知曉的眷戀〉，帶領觀眾走入各個展間，近距離與物件互動，不僅致敬時代氛圍，也深度體驗國家、國軍與眷村發展的歷史關聯性。

以「家」為核心 展北投獨特人文風景

北投中心新村經理陳威廷表示，第1棟展館以「眷村生活」為主題，以「家」為核心，以民國60年代空間氛圍作為復刻場景的設定，揭示眷戶遷徙、成家、落地生根等細節，帶出來臺軍人的離與苦。第2棟展館展示中心新村獨有「軍醫」與「溫泉」特色，結合戰爭療養的精神科與北投在地溫泉設施，從文史資料解析北投歷史脈絡下的眷村發展，呈現出北投中心新村獨一無二的人文風景。

廣告 廣告

中心新村位於山坡，早期沒有公車，眷戶只能走路上下山，買太多菜就可呼叫「限時專送」，甚至請阿伯幫忙送午餐給孩子；時至今日，北投騎著摩托車的「限時專送」依然存在，這項服務和中心新村、國軍醫院一同經歷時間的洗禮，成為過去與現代的橋梁，傳承北投珍貴的歷史與文化。

<第7個展間「廚房餐廳」，餐桌擺放擬真眷村菜模型，彷彿走進真實的眷村家庭。（記者黃朝琴攝）

<第2個展間「雙人房」是標準完整的主臥室，眷戶多為隔壁軍醫院的醫護、後勤人員。（記者黃朝琴攝）

<第4個展間「單人房」，以紫藍色燈光照射行軍床。（記者黃朝琴攝）