街道美術館的美好記憶 11/30前合照打卡抽好禮
▲南市都發局辦街道美術館「專屬街道美術館的美好記憶」活動，邀全民合照打卡抽限量好禮。（記者李嘉祥攝）
為慶祝街道美術館以「海安路藝術造街廿年」榮獲日本優良設計獎及經濟部二零二五金點設計獎標章，臺南市政府都市發展局即日起於街道美術館臉書粉絲專頁舉辦「專屬街道美術館的美好記憶」活動，邀請大家透過線上互動方式回憶與藝術作品的美好時光。
都發局長林榮川表示，街道美術館以藝術走進生活為理念，將公共空間轉化為開放的展覽場域，廿年來有許多代表性創作，成為城市文化重要記憶；此項活動不僅慶祝街道美術館廿年來的成長與累積，並傳遞「街道生活藝術日常」理念，希望讓藝術成為可被每個人親身體驗的生活風景。
都發局指出，即日起至卅日，只要完成指定步驟合照打卡，就有機會抽中街道美術館「主題帆布袋＋環保水壺」限量套組，預計抽出二百位幸運得主；另也結合河樂廣場店家舉辦「消費就送，滿額再送」活動，贈品包含主題帆布袋、環保水壺，送完為止。
