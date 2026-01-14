街道與賽道的完美平衡！普利司通POTENZA RE005彰化賽車節首度公開曝光

台灣普利司通宣布啟動新年度的賽車運動布局，將於2026年1月17日至18日投入「2026彰化賽車節」，作為年度首場贊助的指標性賽事；這次特別攜手在地合作夥伴「台中成豐輪胎館」共同參賽，除了將與國內外頂尖車手同場競技外，最受市場關注的焦點，莫過於全新運動街胎POTENZA Adrenalin RE005將在此活動中首度對外亮相，展現品牌在性能與運動領域的技術實力。

主打運動街胎RE005全台首發

本次賽事現場的一大看點，是首次在台灣公開曝光的POTENZA Adrenalin RE005；這款輪胎的產品定位在於兼顧駕駛樂趣與日常使用，技術上延續了該系列的性能血統。

POTENZA Adrenalin RE005採用了特殊的A字形與先進排水脈衝溝槽（Pulse Groove）胎紋設計，藉此強化胎面花紋與結構配置；這項設計旨在取得乾濕地操控、行路穩定性與路感回饋之間的平衡，強調無論是平日通勤、高速巡航或假日山路行駛，都能維持優異的靜肅性與動態表現，顯示普利司通試圖將賽道技術下放至街道產品的研發方向。

POTENZA系列戰力完整集結

除了新胎發表，普利司通也藉由彰化賽車節的場域，完整展示旗下POTENZA高性能系列的產品光譜；POTENZA源自義大利文「Power」，代表品牌在性能市場的核心技術。現場將展出針對不同取向的胎款，包括專為追求最速單圈而生、具備不對稱花紋與大面積胎肩塊設計的POTENZA RE-71RS；以及針對高階性能車款開發、強調高速穩定與原廠配胎認證的POTENZA SPORT。透過這些產品的同場陳列，品牌期望呈現從純賽道導向到一般街道性能的完整布局。

從彰化賽道連結全球賽事布局

普利司通除長期投入日本SUPER GT賽事，並冠名支持世界太陽能車挑戰賽（BWSC）以推動ENLITEN技術與新世代材料應用，預計2026–2027賽季起，也將回歸ABB FIA Formula E世界電動方程式錦標賽，成為該賽事的唯一輪胎供應商。