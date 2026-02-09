街頭上演台日友好！視網膜捕獲「野生高市早苗」笑噴 一票網喊羨慕這件事

視網膜見高市早苗紅布條笑噴。圖／視網膜臉書

日本自由民主黨在首相高市早苗領軍之下，一舉拿下眾議院316席，不僅獨自突破2/3門檻，更刷新1986年中曾根康弘政權300席的紀錄。對此，網紅主播視網膜（陳子見）也目擊街頭上直接上演「台日友好」，新奇一幕讓他忍不住合影留念，大讚「覺得好瘋狂」，貼文掀起網友熱議，不少人更直呼「好羨慕日本人好團結一起抗中」。

視網膜在8日深夜臉書曬出照片，表示才剛看日本大選開票，隨後經過台北某路口一間飯店，竟看到柱子上懸掛了巨大的祝賀布條，先是稱「高市早苗首相大勝利」，隨後又提及「台日友好長存，台灣人有志一同」。

布條上除了祝賀字樣，一旁還搭配台灣與日本國旗圖案，以及高市早苗滿臉笑容、高舉右手的照片，讓視網膜不禁駐足拍照，笑稱「想說來拍個照結果笑到肚子痛，往上近看這圖實在是很新奇」。

貼文曝光掀起網友熱議，紛紛表示「門搭配布條怎麼有種賭場門口的感覺」、「恭喜高市姐姐勝選」、「羨慕日本選民的清醒和團結啊」、「可悲的是還有一堆台灣人覺得親中好棒棒，統一好開心」、「真心期待台灣更多人覺醒」。

也有人說，「如果沒有大雪干擾…會不會衝到四百席啊」、「好羨慕日本人好團結一起抗中」。對此，視網膜也補充，自民黨大勝，已經跨越三分之二修憲門檻。



