街頭健身正妹「彎腰擼狗」竟是福原愛！近況大升級網歪樓：刪了
娛樂中心／綜合報導
日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出感情爭議，兩人關係急轉直下，最終走上離婚一途，消息震撼亞洲體壇與演藝圈。離婚後，福原愛返回日本發展，時常往返中日兩地工作，也會在社群平台更新生活近況。近日，福原愛在小紅書曬出最新運動穿搭照引發網友們討論。
福原愛近年轉往中國發展，積極經營小紅書，教桌球、做菜、分享日常。（圖／翻攝自福原愛小紅書）
福原愛昨(29日)在小紅書上曬出最新運動穿搭照，寫道：「有人說我長得像福原愛不像刪了。」透露當天遇到多位路人表示她「像福原愛」，讓她忍不住自我調侃，引發網友討論。值得注意的是，「不像刪了」為中國近期網路流行語，原意是「如果說不像，就要把照片刪掉」，帶有反話幽默色彩，通常用於自嘲撞臉或假裝「逼大家說像」，讓貼文充滿玩笑意味。
福原愛昨(29日)在小紅書上曬出最新運動穿搭照，及與狗狗互動的瞬間。（圖／翻攝自小紅書）
畫面中，福原愛穿著貼身瑜珈上衣與緊身運動褲，搭配單車安全帽，造型休閒俐落，她在陽光灑落的東京街頭靠在自行車旁拍照，素顏氣息自然，笑容柔和，整體狀態極佳似乎回春不少；另一張照片則是，曬出與狗狗互動的瞬間，福原愛低頭摸著小狗，露出輕鬆又幸福的笑容，宛如鄰家女孩，一舉一動都散發療癒氣息，她也寫下「#東京生活」、「#不騎行的時候我在認真拍照」、「#照片就是越隨意越生動」，享受簡單日常。貼文曝光後，網友紛紛在留言區開玩笑「哇塞？真的很像耶」，也有粉絲幽默留言「以為是本人」、「不像刪了吧」，笑回福原愛「又調皮」。
福原愛寫道：「有人說我長得像福原愛不像刪了。」。（圖／翻攝自小紅書）
原文出處：街頭健身正妹「彎腰擼狗」竟是福原愛！分開江宏傑「近況大升級」網竟歪樓：刪了吧
更多民視新聞報導
華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利
蘇晏霈《好運來》爭監護權「崩潰女兒選爸爸」！哭到雙眼紅腫 惹網友心疼狂讚：演技大爆發
《好運來-EP222精彩片段》團虐騙人爸 小麻吉反擊？
其他人也在看
連晨翔曝婚禮進度！求生慾爆發 讚老婆劉品言一直都很漂亮
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導公視＋自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）今（30）日舉辦首映會，主演胡宇威、李玲葦、...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
蜜雪薇琪回歸 46歲蜜雪罕見露面「極佳狀態」畫面曝光
偶像女團「蜜雪薇琪」成員「蜜雪」回來了！她最近現身《最強的身體》，與資深演員蘇炳憲分別率隊出征，展開團體戰。60歲的蘇炳憲是節目開播以來，最年長的參賽者，他表示不是要逞強，而是想證明全年齡都能運動，以平安完賽為目標。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
台灣國成員「割裂國旗有罪」引熱議：終於有正常法官了
自命「台灣國」成員的陳儀庭、陳妙婷及劉珮瑄，曾於2015年國慶日當天持美工刀在新北市割破10多面國旗，並折斷數根旗桿，新北地院判無罪，檢不服提上訴後，高院認「侮辱國旗罪」有違憲之虞，2017年聲請釋憲，但近日又重啟審理，29日將陳等3人各依公然損壞中華民國之國旗罪判處拘役15天，可上訴。粉專、網友感嘆終於有正常的法官、檢察官了，但仍直呼判太輕。還有人提及曾有綠委提案主張燒國旗除罪，熱議不斷。中時新聞網 ・ 12 小時前
74歲無照男超速撞死彰化小姊妹辯「他們闖紅燈」 遭法院判1年2月
回顧這起事件經過，陳姓3姊弟於2024年2月22日傍晚6時22分放學返家，在伸港鄉建國路與美港路口穿越行人穿越道時，突遭後方74歲蕭姓老翁無照駕駛的休旅車撞飛，姊妹倆被撞飛10公尺遠，當場失去呼吸心跳，經搶救後2人恢復心跳，但陷入昏迷，經過半年多的治療，姊姊於9月離世，妹...CTWANT ・ 23 小時前
蔣萬安宣布輝達落腳地！棄選T12原因有這些
[NOWnews今日新聞]台北市長蔣萬安今（29）日宣布輝達（NVIDIA）海外總部確定將落腳北士科T17、T18，台北市政府表示，將啟動各項行政程序，以最快速度讓輝達順利落腳台北，預計下週和新光人壽...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
比手抖更早出現！研究曝「1動作」變慢 8.8年後得巴金森氏症
巴金森氏症是神經退化疾病，一般會聯想到手抖的症狀，但醫師黃軒表示，德國最新研究發現，轉身這一動作若變慢，竟能提前8.8年預測預測巴金森氏症，可在轉患者明顯手抖前，就反映出神經系統異常，若能早期發現，有助於延緩疾病惡化。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
F-16V交機恐跳票！卓榮泰喊依法求償遭軍方打臉
行政院長卓榮泰於28日赴立法院備詢，面對藍委徐巧芯針對美方出售的66架F-16V戰機的質疑，指出至今尚未交付任何一架，並擔心原定2026年全數交付的承諾恐難以實現。徐巧芯強調，美方對我國的軍售品欠款高達6590億元，特別是F-16V戰機的交付延遲情況最為嚴重。根據原計畫，2023年至2026年間應分階段交付，然而迄今「連1架都沒有交付」，2025年僅舉辦出廠典禮，且地點在美國，明年一次交付的可能性微乎其微。中天新聞網 ・ 1 天前
外送點到「隔夜飯」？客嗆別做了 小吃店老闆怒砍
台中市 / 綜合報導 台中沙鹿1間小吃店，今年7月發生驚悚砍人案，1名男子叫外送餐點，疑似不滿羹飯搭配的白飯是隔夜飯，到店內咆哮，甚至嗆小吃店老闆「別做了！」，老闆竟然一氣之下，拿開山刀砍人，被依殺人未遂起訴，台中地方法院近日開庭，老闆認罪，但認為是男子恐嚇在先，才氣不過動手，沒有致人於死的意圖。檢警還查出，小吃店老闆過去因為妨害秩序等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到衝動下又犯下砍人事件。 監視器畫面拍下，白衣男子怒氣沖沖進到店裡，手上還拿著長長的利器，對著黑衣男子揮砍，黑衣男子趕快向左邊閃去，白衣男子又砍了一刀，另外一名女子趕快衝上前，攔下白衣男子。驚悚砍人事件發生在今年7月，台中沙鹿1間小吃店，白衣男子這麼氣，因為黑衣男子不接受道歉，還到店裡叫囂。林姓顧客說：「如果是這樣，你們不要做了啦。」檢警調查，白衣男子是小吃店黃姓老闆，黑衣男子是林姓顧客，他用外送平台點餐，質疑羹飯搭配的白飯是「隔夜飯」，口感吃起來半生半熟，回到店裡找老闆理論被砍傷，造成右手臂骨折，右上臂撕裂傷等，老闆被依殺人未遂起訴。黃姓老闆說：「我打電話先跟他道歉，但是他說叫我現在要馬上過去，口氣很差，就是因為這樣我才不爽，做那麼多天了，客人只有他，這樣反應。」台中地方法院29日開庭，老闆認罪，但他說因為顧客先恐嚇他，氣不過才會砍人，但沒有殺人意圖，希望法官從輕量刑。附近攤販說：「老闆娘很客氣，之後就沒開了。」實際回到小吃店，已經沒有營業，附近店家說，遇到老闆娘都很客氣，檢警查出，黃姓老闆先前因為妨害秩序、組織等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到又衝動發生砍人事件。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
「鄉村曼巴」再封神！里夫斯壓哨絕殺灰狼 詹皇嗨喊：真他X的猛
（記者許皓庭／綜合報導）洛杉磯湖人今（30）日在主場與明尼蘇達灰狼激戰四節，原本領先多達20分卻在末節被反超， […]引新聞 ・ 14 小時前
真美子馬尾亮相太吸睛！為大谷翔平應援成道奇大嫂團焦點
洛杉磯道奇今（30）日在主場迎戰多倫多藍鳥，展開世界大賽第5戰。系列賽目前戰成2勝2敗，這場比賽關係到能否率先聽牌，道奇總教練Dave Roberts也祭出陣容變化，力求突破打線停滯的狀況。鏡報 ・ 22 小時前
12歲童擁1600萬房！聰明爸秀「1神招」國稅局跪了：免贈與稅
財產傳承與節稅一直是家庭關注的焦點，而近日一起令人驚訝的案例曝光，一位父親替年僅12歲兒子，在淡水區購入總價高達新臺幣1,600萬元的房地產，但竟然「免徵贈與稅」，顛覆許多人對未成年人購屋須課稅的認知。根據了解，原來是這名父親相當聰明，拿出「這項關鍵證明」，才被獲准免稅。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
百大旅美台將》當年光速升上大聯盟 倪福德以「打遊戲」妙喻
2008年中信鯨解散，中信左投倪福德頂著中職新科三振王光環，放棄加盟兄弟象，選擇與美職老虎簽約，2009年成為第1位從中職成功挑戰大聯盟的台灣球員，兩年大聯盟生涯累計出賽58場，戰績0勝1敗、防禦率4.33。倪福德透露，當年在屏東高中曾和楊騏嘉在屏東球場接受美職舊金山巨人測試，只是巨人球團嫌他身材太自由時報 ・ 1 小時前
Jordan重砲批NBA「輪休」文化：球迷花錢看我，我絕不缺席
NBA傳奇球星Michael Jordan近日在NBC播出的系列節目《MJ: Insights to Excellence》中，罕見地對當今聯盟盛行的「輪休」文化提出嚴厲批評。Jordan表示，他球員時期從不想錯過任何比賽，因為他認為自己對花錢買票入場的球迷負有「責任」，即使是那些專程來噓他的球迷。他更以1997年總冠軍賽著名的「流感之戰（The Flu Game）」為例，強調自己即使在極度不適下仍堅持上場的決心。鏡報 ・ 1 天前
范姜控粿粿婚內不倫 傳找徵信社蒐證「求償3千萬」
男星范姜彥豐昨(29日)拋出震撼消息，怒控妻子粿粿與男星王子（邱勝翊）存在婚內不倫行為，引發外界高度關注。有網友發現，知名徵信社執行長謝智博上個月曾在丹尼婊姐Podcast頻道講述一樁案件，疑似就這件事。中天新聞網 ・ 23 小時前
《產業》輝達落腳北士科T17、T18！蔣萬安宣布了
【時報-台北電】輝達（NVIDIA）海外總部計畫雖確定落腳台灣，但因北士科T17、T18地上權問題遲遲無法推進，外界也傳出輝達另覓新址，引發各界高度關注。對此，輝達執行長黃仁勳最新在GTC大會上首度親自回應，坦言：「我也不太確定耽擱的原因。」但台北市副市長李四川稍早表示，中午已經跟輝達開過視訊會議，原則上有確定在哪塊地；台北市長蔣萬安也證實，會在議會跟大家報告。目前蔣正在議會報告，《中時新聞網》也以直播帶來第一手訊息。 蔣萬安29日在議會上宣布，「輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18」。而回顧輝達選址的問題，起初輝達鎖定台北市政府的北投士林科技園區（北士科） 作為首選地點，計畫進駐 T17與T18兩棟基地，打造結合AI研發、雲端運算與晶片設計的旗艦據點。不過，這兩塊地屬於市有地，以「設定地上權」方式標租給開發商，而當中涉及土地權利金與履約條件等細節，引發輝達與地主之間協商不順，導致整體計畫延宕。 隨著談判進展受阻，外界傳出輝達曾考慮轉往桃園、竹北、甚至台中中科等地，尋找具規模的研發腹地。台北市政府也多次派員與輝達代表會面，強調願意「彈性調整地上權條件」，以留住投資。直到2025年中時報資訊 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 13 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前