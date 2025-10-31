街頭健身正妹「彎腰擼狗」竟是福原愛！近況大升級網歪樓：刪了

娛樂中心／綜合報導

日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出感情爭議，兩人關係急轉直下，最終走上離婚一途，消息震撼亞洲體壇與演藝圈。離婚後，福原愛返回日本發展，時常往返中日兩地工作，也會在社群平台更新生活近況。近日，福原愛在小紅書曬出最新運動穿搭照引發網友們討論。





街頭健身正妹「彎腰擼狗」竟是福原愛！分開江宏傑「近況大升級」網竟歪樓：刪了吧

福原愛近年轉往中國發展，積極經營小紅書，教桌球、做菜、分享日常。（圖／翻攝自福原愛小紅書）

福原愛昨(29日)在小紅書上曬出最新運動穿搭照，寫道：「有人說我長得像福原愛不像刪了。」透露當天遇到多位路人表示她「像福原愛」，讓她忍不住自我調侃，引發網友討論。值得注意的是，「不像刪了」為中國近期網路流行語，原意是「如果說不像，就要把照片刪掉」，帶有反話幽默色彩，通常用於自嘲撞臉或假裝「逼大家說像」，讓貼文充滿玩笑意味。





福原愛昨(29日)在小紅書上曬出最新運動穿搭照，及與狗狗互動的瞬間。（圖／翻攝自小紅書）









畫面中，福原愛穿著貼身瑜珈上衣與緊身運動褲，搭配單車安全帽，造型休閒俐落，她在陽光灑落的東京街頭靠在自行車旁拍照，素顏氣息自然，笑容柔和，整體狀態極佳似乎回春不少；另一張照片則是，曬出與狗狗互動的瞬間，福原愛低頭摸著小狗，露出輕鬆又幸福的笑容，宛如鄰家女孩，一舉一動都散發療癒氣息，她也寫下「#東京生活」、「#不騎行的時候我在認真拍照」、「#照片就是越隨意越生動」，享受簡單日常。貼文曝光後，網友紛紛在留言區開玩笑「哇塞？真的很像耶」，也有粉絲幽默留言「以為是本人」、「不像刪了吧」，笑回福原愛「又調皮」。





福原愛寫道：「有人說我長得像福原愛不像刪了。」。（圖／翻攝自小紅書）





















