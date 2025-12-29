街頭全武行！ 行人違規過馬路駕駛搖車窗怒斥爆糾紛

新北市 / 綜合報導

昨(28)日深夜11點多，新北市三重區爆發行車糾紛，王姓駕駛與乘客開車行經路口，被兩名突然闖紅燈衝出來的黑衣男子嚇到，氣得搖下車窗大聲喝斥，沒想到對方直接衝上前理論，還一度趴在引擎蓋上擋車，駕駛甩開男子直奔派出所報案。雙方事後雖互不提告，但在路中間上演全武行已經違反社維法，仍將依法裁處。

兩名黑衣男子，無視路上還有其他來車，直接橫跨車道走向內線的白色轎車，還有機車差點閃避不及，一個S型之後騎到停等區，不過衝突才剛開始，白色轎車突然打開車門，雙方直接在街頭上演全武行。

玻璃碎裂聲傳遍大街小巷，其中一名男子跑邊高聲呼喊，違規行人說：「他打我啦。」事發在新北市三重區，昨日深夜11點多，男子和友人行經三和路四段巷弄時，疑似闖紅燈，遭王姓駕駛怒斥，男子不滿上前理論，還一度趴上引擎蓋試圖擋住去路，駕駛將人甩開直衝派出所報警。

目擊民眾說：「那時候就是外面很吵，然後旁邊好像有人拿棍子敲他的玻璃，打開看那個，那個人已經站在前面了，他站著，他不是趴著，後來他要迴轉的時候他才趴下去。」火爆場面嚇壞附近民眾，警方獲報趕往，現場只剩被甩到路中間的林姓男子。

員警VS.違規行人說：「大哥，你剛剛還有跟別人嗎，沒有啊，你自己一個人而已嗎，他們兩個打我一個，兩個打一個。」滿腹委屈說被兩名男子攻擊，警方將人帶返所了解案情，發現衝突起因原來是他違規在先。

三重分局慈福所副所長鄭國文說：「當事人疑似因為不滿汽車乘客搖下車窗辱罵，其違規穿越道路行為，一氣之下，趁車輛停等紅綠燈之際上前理論，雙方隨發生口角肢體衝突。」雖然雙方事後皆表示互不提告，但警方表示在路中間大打出手，已經違反社維法，將會連同違規穿越道路的部分，一起依法裁處。

