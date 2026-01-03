街頭十大傳奇NPC 要錢伯居冠

廟會裝備哥（箭頭指）一身軍服，全身揹滿攝影器材和工具，比PRO還PRO，只要有廟會，裝備哥就會出動。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

人家都說：台灣最美麗的風景是人，這句話一點都不虛，台南街頭出現很多特異獨行的奇人，就有人氣網站台南式「Tainan Style」票選「台南十大特色傳奇人物」，其中從年輕要錢要到老的「要錢阿伯」仍居冠軍寶座。以裝備聞名的忍者、軍曹和廟會裝備哥，都有其粉絲；另外一位每天在新光三越西門店前練功要把大招牌打掉的「幹幹哥」，雖未列排人十大，但也可進入十大傳奇ＰＬＵＳ。

猶記台南十大傳奇人物不止票選過一次，但要錢阿伯仍居龍頭，只是從年輕看到阿伯變老的民眾表示，老伯頭髮都已花白，招牌動作仍是一手扶著肚子示意吃飯一手伸手要錢，招勢完全沒變，出沒地點從民族路大遠百附近搬到北門路民族地下道附近，網友感慨地表示，這已不是乞討，而是一種境界。

廣告 廣告

許多網友驚呼：阿伯簡直就是時空旅人。有網友說，要錢阿伯在他們高中補習的時代都稱為「乞丐達人」，當時的民眾現都己四十歲了，結果阿伯除了老一些，樣子還是沒什麼變。網友的評論: 對於老台南人來說，這些ＮＰＣ已經不僅僅是路人，更像是會移動的地標，也是城市奇特的景觀。

「Tainan Style」選出的十大傳奇名單，除第一名的要錢阿伯之外，二至十名分別是：忍者∕藍波、KERORO軍曹、廟會裝備哥、成大東方翔、欠神明錢的車輛、台南撒錢哥、敞篷貴賓狗狗車、歐吼哥、小東路書法家，引起在地人極大共鳴。

很多網友表示，以前看到要錢阿伯都想閃遠點，現在回到台南再看到他，竟然會有一種莫名「安心感」，好像一位老朋友。

廟會歐吼哥只要有廟會活動就會出現，發出「歐吼歐吼」的怪聲，好像活躍在中西北區的「幹幹哥」，一直就發出「幹幹」的聲音，有一陣子揹著一支木劍，下去新光三越西門店時，保全都還會跟著。近幾年大家都已習慣，因為他就嘴吧碎唸，不會傷人，新光三越店門口的店招也沒有被他練功打倒。

台南市街頭最有人情味的十大傳奇人物，網友KUSO說：把他們集合起來，簡直可以組一個「復仇者聯盟」。