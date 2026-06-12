街頭奇景！暴雨炸台南 民眾撐傘吃辦桌

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記者陳俞安、王紹宇／台南報導

昨（11）日晚間台南遭逢強降雨，市區多處傳出積水，水流湍急讓民眾說是「水上樂園」嗎？還有民眾吃流水席，但雨下太大只能撐傘吃「辦桌」，台86也有垃圾車打滑自撞護欄，回堵近3公里，南區宮廟前也有大榕樹不敵連日雨勢整個倒塌。

台南遭逢強降雨，市區多處傳出積水。

晚間台南傾盆大雨，整條大馬路上積起水來，水流不停向下流動，讓民眾看到都說是水上樂園嗎？

台南車站漏水。

積水水流強，就連騎士都騎不動，好在有熱心民眾幫忙牽車，就連台南車站也漏水，6個大桶子放在月台接水，民眾冒雨搭車。

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大雨下不停，有民眾撐傘吃辦桌。

台南中西區有風神廟席開45桌，但豪雨下不停，地面開始積水，有人乾脆撐傘吃辦桌。

風神廟主委陳昀昀出面說明。

風神廟主委陳昀昀：「過去一下就停了，結果這一次真的是都沒有停，席開45桌，還是全員都到齊了。」

目擊民眾：「全部都撞爛了，全部都撞爛。」

天雨路滑，台86線疑似有垃圾車自撞打橫在路中。

天雨路滑，台86關廟系統，駕駛經過發現護欄整排撞爛，疑似有垃圾車自撞打橫在路中。

車流一度回堵近3公里，一塞就是1小時起，宛如大型停車場，駕駛輕傷送醫，另外在南區的宮廟前大榕樹疑似經不起連日大雨被連根拔起，整個倒向人行道上，大雨下不停，民眾出門在外只能多加留意。

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